Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά αυτή την ώρα τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια επιστροφή υψηλού κινδύνου στο Λευκό Οίκο, με σκοπό να ενισχύσει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο, οκτώ μήνες μετά την καταστροφική σύνοδο κορυφής στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις στους δημοσιογράφους και οι δύο αντιπροσωπείες παραμένουν για τις κατ’ ιδίαν επαφές.

Advertisement

Advertisement

Τραμπ: Είναι πιθανό ότι ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο



Απαντώντας σε ερώτηση αν ανησυχεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέσω των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι αυτό είναι πιθανό, αλλά δήλωσε βέβαιος για τις ικανότητές του στη διαπραγμάτευση.

«Ναι, ανησυχώ, αλλά ξέρεις, σε όλη μου τη ζωή προσπάθησαν να με παίξουν οι καλύτεροι – και τα κατάφερα πολύ καλά. Οπότε, ναι, ίσως να κερδίζει λίγο χρόνο. Δεν πειράζει. Νομίζω όμως ότι είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα», είπε ο Τραμπ. Πρόσθεσε πως πιστεύει ότι ο Πούτιν «θέλει να κάνει μια συμφωνία». «Έχω κλείσει οκτώ συμφωνίες. Θα κάνω και την ένατη. Νομίζω πως θέλει να κάνει συμφωνία», είπε.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο σε μία εβδομάδα, δεν τα κατάφερε – είχαμε δώσει τα Τζάβελιν, κόλλησαν στη λάσπη τα τανκς τους ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν στο Κίεβο. Εγώ έδωσα τα Τζάβελιν, ο Ομπάμα είχε δώσει σεντόνια», ανέφερε ο Τραμπ.

Ζελένσκι: Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο



Ο Ουκρανός πρόεδρος ερωτήθηκε για τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι «αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον».

Πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος είναι πολύ καλά ενημερωμένος για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και γνωρίζει πολλά για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει πολύ όταν γνωρίζεις τις λεπτομέρειες».

Τραμπ: «Είμαι ο πρόεδρος – μεσολαβητής»

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον εαυτό του «πρόεδρο-μεσολαβητή», δηλώνοντας ότι έχει αφιερωθεί στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. «Είμαι ο πρόεδρος-μεσολαβητής. Μου αρέσει να λύνω πολέμους», είπε.

Advertisement

«Διαμεσολαβώ σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, όταν συναντιούνται, όταν συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε απαραίτητα αυτή την περίπτωση τώρα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις εντάσεις ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Πούτιν.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι έχει ήδη μεσολαβήσει σε οκτώ συγκρούσεις παγκοσμίως και θεωρεί τη ρωσοουκρανική κρίση την ένατη. «Αυτή είναι η ένατη, εντάξει; Έχω λύσει οκτώ, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής… Δεν πήρα Νόμπελ Ειρήνης, δεν με νοιάζουν αυτά. Με νοιάζει να σώζω ζωές. Αυτή θα είναι η ένατη», τόνισε.

Οι Τόμαχοκ και τα drones



Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε δισταγμό όσον αφορά την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, λέγοντας: «Ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι… ότι δεν είναι εύκολο για εμάς να σας δώσουμε… τεράστιες ποσότητες πολύ ισχυρών όπλων… Ελπίζουμε ότι δεν θα τα χρειαστούν. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τα Tomahawk».

Advertisement

Συνέχισε προσθέτοντας: «Θα συζητήσουμε για τους Tomahawk και θα προτιμούσαμε να μην χρειαστούν. Για να είμαστε ειλικρινείς, θα προτιμούσαμε να τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί, ξέρετε, είμαστε σε αυτό για να τελειώσει ο πόλεμος… Πουλάμε πολλά διαφορετικά είδη όπλων, όπως ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε εδώ για να τελειώσει».

«Χρειαζόμαστε τους Τόμαχοκ, καθώς κι άλλα όπλα που στέλνουμε στην Ουκρανία. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε. Ελπίζω ότι θα τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να συζητάμε για τους Τόμαχοκ», είπε ο Τραμπ, ενώ πρόσθεσε πως θα αποτελεί «κλιμάκωση».

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι η Ουκρανία έχει ανάγκη τους Τόμαχοκ, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία παράγει drones και μπορεί να γίνει ανταλλαγή – είπε δε ότι έχει πρόταση.

Advertisement

«Αγοράζουμε drones από άλλους και οι Ουκρανοί έχουν καλά drones – αλλά τα jets είναι πιο σημαντικά, στο Ισραήλ διαλύσαμε αρκετά drones με τα jets μας», είπε ο Τραμπ.

Τραμπ: «Ο Πούτιν νομίζω ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος»



«Η απέχθεια ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι και το «μίσος» μεταξύ τους είναι νομίζω ο βασικός παράγοντας που δεν μας αφήνει να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Τα καταφέραμε με 59 διαφορετικές χώρες στη Μέση Ανατολή θα τα καταφέρουμε και τώρα», τόνισε ο Τραμπ.

Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι χθες μίλησε με τον Πούτιν για περισσότερο από δύο ώρες.

Advertisement

«Συζητήσαμε πολλές λεπτομέρειες», είπε ο Τραμπ για την τηλεφωνική συνομιλία. Ο Πούτιν «θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος. Νομίζω ότι και ο Πρόεδρος Ζελένσκι θέλει να τερματιστεί. Τώρα πρέπει να το κάνουμε».

Advertisement

Ερωτηθείς σχετικά, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα συζητηθεί το θέμα των Τόμαχοκ με τον Ζελένσκι. Απαντώντας σε ερώτηση, γιατί θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, ο Τραμπ απάντησε ότι «η Ουγγαρία είναι μια ειρηνική χώρα και έχει έναν ηγέτη που συμπαθώ». «Θα είναι μία συνάντηση με τον Πούτιν αλλά θα είμαστε σε επαφή και με τον πρόεδρο Ζελένσκι».

«Νομίζω ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θέλουν να τελειώσουν τον πόλεμο», τόνισε.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους οικοδεσπότες του και συνεχάρη τον Τραμπ για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Advertisement

«Πιστεύω ότι μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο με τη βοήθειά σας», είπε ο Ζελένσκι. Τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει σημειώσει πολλές επιτυχίες στο πεδίο της μάχης.

«Χρειαζόμαστε εκεχειρία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, ερωτηθείς σχετικά και σημείωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με κάθε πιθανή μορφή, διμερώς ή τριμερώς. Το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς είναι να έχουν εγγυήσεις ασφαλείας».

Trump: The meeting in Hungary will most likely be a double meeting.



We will have Zelensky in touch. pic.twitter.com/jYxWhHAXJY — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 17, 2025

Τραμπ: «Η Μελάνια ήθελε από μόνη της να βοηθήσει τα παιδιά της Ουκρανίας»



Ο Τραμπ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ για την επιστροφή εκτοπισμένων Ουκρανών παιδιών στις οικογένειές τους ήταν αποκλειστικά δική της απόφαση. «Ήθελε να το κάνει. Ένιωσε πολύ έντονα για τα παιδιά. Και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε, προσθέτοντας: «Σκέφτεται τα παιδιά συνεχώς. Το έκανε επειδή το ένιωθε βαθιά».

Η πρώτη κυρία είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αρκετά Ουκρανόπουλα επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους, σημειώνοντας πως αυτό κατέστη δυνατό χάρη σε ένα «ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας» που είχε η ίδια με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τι άλλο είπε ο Τραμπ



Για την πρόταση να κατασκευαστεί σήραγγα μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ με εμπλοκή και του Μασκ, ο Τραμπ απάντησε: «Μόλις το έμαθα. Είναι ενδιαφέρον. Θα το σκεφτώ. Τι γνώμη έχετε, κύριε πρόεδρε; Πώς σας φαίνεται η ιδέα». Ο Ζελένσκι απάντησε ότι δεν του αρέσει η ιδέα.

Για την Ισπανία και την άρνηση να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες: «Η Ισπανία δεν ήταν πιστή στο ΝΑΤΟ. Η Ισπανία ήταν η μόνη. Όλοι ανέβηκαν στο 5%. Αλλά η Ισπανία διαφώνησε με αυτό. Νομίζω ότι η Ισπανία πρέπει να επιπλήττεται».

Για τους εμπόρους ναρκωτικών που τα διακινούν μέσω θαλάσσης: «Επιτεθήκαμε σε ένα υποβρύχιο. Ήταν ένα υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά, κατασκευασμένο ειδικά για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών — για να καταλάβετε. Δεν ήταν μια αθώα ομάδα ανθρώπων».

Και για τα θηριώδη βομβαρδιστικά B-52, είπε ότι είναι «αόρατα, μη ανιχνεύσιμα». Αυτό δεν ισχύει, καθώς μάλλον θα τα μπέρδεψε με τα B-2.

Η παρατήρηση Τραμπ για τον Μαδούρο



Ένα σημείο από την ανταλλαγή ερωτήσεων με τους δημοσιογράφους που έχει τη σημασία του: είναι το μάλλον χυδαίο σχόλιο του Τραμπ για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας. «Μας τα δίνει όλα ο Μαδούρο, ξέρετε γιατί; Επειδή δεν θέλει γ**** μπλεξίματα με τις ΗΠΑ»

Trump on Maduro:



He has offered everything.



You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. pic.twitter.com/5PJ5Da4K9X — Clash Report (@clashreport) October 17, 2025

Η υποδοχή Τραμπ στον Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Λευκό Οίκο για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία πριν μπουν στο κτίριο. Δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ: «Πιστεύετε ότι μπορείτε να πείσετε τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο;» και αν «ο Πούτιν διαπραγματεύεται με καλή πίστη;».

President Trump welcomes Ukrainian President Zelensky to the White House. pic.twitter.com/ZX5mlIinu8 — CSPAN (@cspan) October 17, 2025

Trump:



Zelensky looks beautiful in his jacket. It is actually very stylish. I like it. pic.twitter.com/ZPXMOyDy3T — Clash Report (@clashreport) October 17, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε επίσης χιουμοριστικά την εμφάνιση του Ζελένσκι λέγοντας ότι «ήρθε με ένα όμορφο σακάκι».

Ο Τραμπ δεν απάντησε στις ερωτήσεις και μπήκε μέσα μαζί με τον Ζελένσκι.

Η συνεδρίαση εξελίσσεται στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου



Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει πυραύλους μακράς εμβέλειας, ικανούς να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, οι οποίοι ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα. Ο Τραμπ φαινόταν ανοιχτός στην ιδέα αυτή πριν από τη σύνοδο κορυφής.

Ωστόσο, η δυναμική για αυτό το ενδεχόμενο χάθηκε όταν ο Πούτιν εξέπληξε τον Τραμπ με μια μακρά τηλεφωνική κλήση την Πέμπτη για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την άρνησή του να παραχωρήσει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk και να κανονίσει μια ακόμη συνάντηση με φαινομενικό στόχο την ειρήνη.

Ο Τραμπ χαιρέτισε τη «μεγάλη πρόοδο» μετά το τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Πούτιν και τώρα θα πραγματοποιήσει άλλη μια προσωπική συνάντηση με τον Πούτιν στην Ουγγαρία σε ημερομηνία που δεν έχει καθοριστεί, αφού η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου στην Αλάσκα δεν απέφερε απτά αποτελέσματα.

Ο Τραμπ πρόκειται να ξεκινήσει μια σειρά διπλωματικών ενεργειών την Παρασκευή με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής. Μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και τους αξιωματούχους του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε ο Τραμπ στο Truth Social.