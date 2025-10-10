Βενεζουελάνοι αξιωματούχοι, ελπίζοντας να τερματίσουν τη σύγκρουση της χώρας τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσφεραν στην κυβέρνηση Τραμπ τη μερίδα του λέοντος στο πετρέλαιο και σε άλλους ορυκτούς πόρους της χώρας, σε συζητήσεις που διήρκεσαν μήνες, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που ήταν κοντά στις διαπραγματεύσεις, αναφέρουν οι Νew York Times.

Σύμφωνα με μια συμφωνία που συζητήθηκε μεταξύ ενός ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ και των κορυφαίων συμβούλων του Μαδούρο, ο ισχυρός άνδρας της Βενεζουέλας προσφέρθηκε να προσφέρει όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά έργα πετρελαίου και χρυσού σε αμερικανικές εταιρείες, να δώσει προνομιακές συμβάσεις σε αμερικανικές επιχειρήσεις, να αντιστρέψει τη ροή των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μειώσει δραστικά τις συμβάσεις ενέργειας και εξόρυξης της χώρας του με κινεζικές, ιρανικές και ρωσικές εταιρείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να απορρίψει τις οικονομικές παραχωρήσεις του κ. Μαδούρο και να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα. Η κίνηση αυτή ουσιαστικά ακύρωσε τη συμφωνία, τουλάχιστον για την ώρα, σύμφωνα με άτομα που είχαν πρόσβαση στις συζητήσεις.

Την ίδια ώρα, η στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ και η σκληρή ρητορική αξιωματούχων του προέδρου Τραμπ οδηγούν πολλούς να θεωρούν ότι ο τελικός στόχος παραμένει η ανατροπή του Μαδούρο. Ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Μάρκο Ρούμπιο, έχει υπάρξει ο κύριος εκφραστής της γραμμής αυτής, χαρακτηρίζοντας τον Μαδούρο «φυγά από την αμερικανική Δικαιοσύνη» και «παράνομο ηγέτη».

Από την πλευρά της, η Βενεζουέλα απαντά δημοσίως με εμπρηστική ρητορική και υπόσχεται να υπερασπιστεί τη «σοσιαλιστική επανάσταση» που ξεκίνησε ο Ούγκο Τσάβες, ενώ παρασκηνιακά συνεχίζει να αποδέχεται αμερικανικές πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών και να επιδιώκει επαναπροσέγγιση.

Ωστόσο, πίσω από τα παρασκήνια, οι ανώτεροι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας, με τις ευλογίες του κ. Μαδούρο, έχουν προσφέρει στην Ουάσιγκτον εκτεταμένες παραχωρήσεις που ουσιαστικά θα εξαλείψουν τα απομεινάρια του εθνικισμού των πόρων που βρίσκονται στον πυρήνα του κινήματος του κ. Τσάβες.

Ενώ oι συζητήσεις μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Γκρένελ με τους αξιωματούχους της Βενεζουέλας σημείωσαν πρόοδο σε οικονομικά ζητήματα, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πολιτικό μέλλον του κ. Μαδούρο, σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, δήλωσε σε συνέντευξη τον περασμένο μήνα ότι ο κ. Μαδούρο δεν θα διαπραγματευτεί την αποχώρησή του.