Επαφές με κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης Μαδούρο, αρκετό καιρό πριν από την απαγωγή του, αποκαλύπτει το Σάββατο το Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, μήνες πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ενώ η επικοινωνία φέρεται να συνεχίστηκε και στη συνέχεια.

Όπως αναφέρουν τέσσερις πηγές, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τον 62χρονο πολιτικό να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας και τους υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος που ελέγχει για την καταστολή της αντιπολίτευσης. Ο μηχανισμός αυτός, που περιλαμβάνει τις μυστικές υπηρεσίες, την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφος μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Καμπέγιο περιλαμβάνεται στο ίδιο κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών που επικαλέστηκε η κυβέρνηση Τραμπ για τη σύλληψη του Μαδούρο, ωστόσο δεν συνελήφθη κατά την επιχείρηση.

Η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, που αφορούσε μεταξύ άλλων τις αμερικανικές κυρώσεις και τις ποινικές κατηγορίες εις βάρος του, ξεκίνησε από τις πρώτες ημέρες της νέας θητείας Τραμπ και συνεχίστηκε έως και λίγες εβδομάδες πριν από την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι τυχόν ενεργοποίηση των δυνάμεων που ελέγχει ο Καμπέγιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή αποσταθεροποίηση, εξέλιξη που η Ουάσινγκτον επιθυμεί να αποφύγει, καθώς θα έθετε σε κίνδυνο την παραμονή της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ στην εξουσία.

Για τον λόγο αυτό, ο Βενεζουελανός υπουργός θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και για το μέλλον των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Πριν από την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, ο 62χρονος θεωρούνταν η δεύτερη ισχυρότερη προσωπικότητα της Βενεζουέλας. Στενός συνεργάτης του εκλιπόντος Ούγκο Τσάβες και αργότερα απόλυτα πιστός στον Μαδούρο, φέρεται να είχε τον έλεγχο μεγάλου μέρους του κρατικού μηχανισμού.

Τα τελευταία χρόνια ο Καμπέγιο βρισκόταν στο στόχαστρο των ΗΠΑ. Το 2020, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, κατηγορώντας τον ως βασικό στέλεχος του λεγόμενου «Cartel de los Soles», ενός δικτύου διακίνησης ναρκωτικών με συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Έκτοτε, η αμοιβή αυξήθηκε στα 25 εκατομμύρια δολάρια, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.