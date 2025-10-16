Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο ίδιος και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη σε μια άλλη σύνοδο για συζητήσεις σχετικά με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία μία ημέρα πριν ο Τραμπ υποδεχτεί τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο- όπου αναμένεται να συζητηθεί η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ειπε πως ο ίδιος και ο Πούτιν θα συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη μετά από μια τηλεφωνική κλήση άνω των δύο ωρών, που ο Τραμπ χαρακτήρισε ως παραγωγική. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τα σχέδια για μια τέτοια συνάντηση, αν και δεν ανακοινώθηκε ημερομηνία.

Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα εν όψει της επίσκεψης Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, στην οποία ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να πιέσει για επιπλέον στρατιωτική στήριξη, περιλαμβανομένων πυραύλων μακράς εμβέλειας Tomahawk. Ωστόσο ο τόνος του Τραμπ μετά τη συνομιλία με τον Πούτιν προκαλεί αμφιβολίες όσον αφορά στο κατά πόσον θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο βραχυπρόθεσμα, εντείνοντας παράλληλα την ανησυχία σχετικά με ενδεχόμενες υποχωρήσεις από πλευράς της Ουάσινγκτον απέναντι στη Μόσχα.

Κατά τη συνομιλία ο Πούτιν είπε στον Τραμπ πως η προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα έβλαπτε την ειρηνευτική διαδικασία και τους δεσμούς ΗΠΑ- Ρωσίας, είπε ο Γιούρι Ούσακοφ, βοηθός στο Κρεμλίνο, σε δημοσιογράφους.

Όσον αφορά στο μέρος της συνάντησης, σημειώνεται πως σε κάποιες χώρες ο Πούτιν καταζητείται για εγκλήματα πολέμου, κάτι που περιορίζει τις δυνατότητες ταξιδιού του. Οι σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουγγαρία είναι τεταμένες: Ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουγγαρία πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη της μπήκαν στην Ουκρανία τον προηγούμενο μήνα, με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να απαντά πως η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Ο Όρμπαν, αντίθετα με τους περισσότερους ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχει διατηρήσει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ αμφισβητεί τη λογική της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, θέση που τον έχει φέρει επανειλημμένα σε σύγκρουση με τον Ζελένσκι.

«Η σχεδιαζόμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Αμερικής και της Ρωσίας είναι θαυμάσια νέα για τους φιλειρηνικούς ανθρώπους του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι» δήλωσε μέσω Χ.

Η συνάντηση Τραμπ- Πούτιν θα ακολουθήσει συνομιλίες σε χαμηλότερο επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, σε τοποθεσία που δεν έχει καθοριστεί ακόμα, είπε ο Τραμπ. Το Κρεμλίνο είπε πως ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, θα συμμετείχε.

Σε ανάρτηση στο Truth Social ο Τραμπ είπε πως θα ενημερώσει τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες με τη Ρωσία στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι από πλευράς του δήλωσε μέσω Telegram πως το momentum από την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Αν και δεν αναφέρθηκε ευθέως στα περί συνομιλιών Τραμπ- Πούτιν, είπε πως ήταν ξεκάθαρο ότι η Ρωσία θέλησε επανεκκίνηση διαλόγου «μόλις άκουσε για Tomahawk».

Το Κίεβο και η Μόσχα έχουν κλιμακώσει τη σύγκρουση με μακράς εμβέλειας και κλίμακας επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η Ουκρανία ζητά από τις ΗΠΑ πυραύλους Tomahawk, κάτι που θα έθετε τη Μόσχα και άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις εντός εμβέλειας πυραύλων από την Ουκρανία. Ο Τραμπ έχει εκφράσει τον τελευταίο καιρό ενόχληση σχετικά με τον Πούτιν και τη συνέχιση των επιθέσεων από πλευράς της Ρωσίας, και έχει πει ότι θα μπορούσε να στείλει τέτοια όπλα στην Ουκρανία αν ο Πούτιν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στην τελευταία της μεγάλη επίθεση η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 300 drones και 37 πυραύλους κατά υποδομών στην Ουκρανία την Πέμπτη, είπε ο Ζελένσκι. Το Κίεβο έχει αυξήσει και αυτό τις επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων, περιλαμβανομένου διυλιστηρίου πετρελαίου στο Σαράτοφ την Πέμπτη.

Ο Τραμπ είπε την Τετάρτη πως ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία και ότι θα πίεζε την Κίνα να κάνει το ίδιο. Η Ινδία δεν το επιβεβαίωσε αυτό. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε την Τετάρτη πως η Ουάσινγκτον θα «επιβάλει κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της» αν δεν τελειώσει ο πόλεμος.

Με πληροφορίες από Reuters

