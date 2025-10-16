Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν είχαν μια «καλή και παραγωγική» συνομιλία την Πέμπτη και συμφώνησαν να συγκληθεί μια συνάντηση προσωπικού υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε ο Λευκός Οίκος μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών- με τον Τραμπ να λέει πως ο ίδιος και ο Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη.

Η συνομιλία κράτησε πάνω από δύο ώρες, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να λέει πως ο Τραμπ θεωρεί ότι υπήρξε πρόοδος με τον Πούτιν και ότι εκτιμά πως είναι ακόμα δυνατόν να καταφέρει συνάντηση του Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.

Advertisement

Advertisement

Δεν δόθηκε ημερομηνία για τη συνάντηση Τραμπ- Πούτιν, μα ο Τραμπ εξέφρασε μέσω social media την άποψη πως υπήρξε «μεγάλη πρόοδος». Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ αναμένεται να συναντήσει τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.