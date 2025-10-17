Η Μόσχα πρότεινε την κατασκευή ενός σιδηροδρομικού τούνελ μήκους 112 χλμ, που θα συνδέει τη Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σήραγγα, η οποία θα περνά κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό, θα ανοίξει το δρόμο για την κοινή εξερεύνηση φυσικών πόρων και θα «συμβολίζει την ενότητα», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κρεμλίνου.

Μάλιστα το Κρεμλίνο προτείνει τη χρήση της The Boring Company, μιας αμερικανικής εταιρείας κατασκευής σηράγγων που ανήκει στον Έλον Μασκ, για την κατασκευή της γέφυρας αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πρόταση έρχεται σε μια στιγμή που το Κρεμλίνο προσπαθεί απεγνωσμένα να εμποδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk.

Η ιδέα, που παρουσιάστηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου RDIF, αναβιώνει ένα αιώνα παλιό όνειρο για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ευρασίας με τη Βόρεια Αμερική.

Το έργο, προϋπολογισμού 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα δημιουργήσει μια σιδηροδρομική και εμπορευματική διαδρομή 70 μιλίων μεταξύ της ρωσικής περιοχής Τσουκότκα και της Αλάσκας. Ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από οκτώ χρόνια με τη βοήθεια «διεθνών εταίρων» και, ενδεχομένως, της εταιρείας The Boring Company του Έλον Μασκ.

Γιατί έχει σημασία



Η συμβολική πρόταση έρχεται εν μέσω αβέβαιων σημάτων για την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, μετά από πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μόσχα αναζητά εδώ και καιρό τρόπους να μειώσει την απομόνωσή της και να προβάλλει μια εικόνα συνεργασίας με τη Δύση.

Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Μασκ έχουν απαντήσει δημοσίως. Οι αναλυτές θεωρούν το έργο εξαιρετικά φιλόδοξο από πολιτική και λογιστική άποψη, δεδομένων των τρεχουσών κυρώσεων και των διπλωματικών εντάσεων

Μελλοντικό σενάριο



Αν και οι ειδικοί αμφιβάλλουν για τη σκοπιμότητα του σχεδίου, αυτό υπογραμμίζει την επιθυμία της Μόσχας να αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες αφηγήσεις από την αντιπαράθεση στη «συνδεσιμότητα». Η ιδέα μπορεί να παραμείνει περισσότερο συμβολική παρά πρακτική, ως όραμα ενότητας σε μια εποχή γεωπολιτικών διαιρέσεων.