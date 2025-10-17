Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καθώς ο Τραμπ εμφανίζεται να εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησης πυραύλων μακράς εμβέλειας Tomahawk στην Ουκρανία.

H συνάντηση αυτή θα γίνει μία ημέρα αφού ο Τραμπ είπε πως «μεγάλη πρόοδος» έλαβε χώρα στην τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, με τον οποίο συμφώνησε να έχει συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο στην Ουγγαρία.

Ο Τραμπ είπε ότι η κουβέντα τους ήταν «πολύ παραγωγική», προσθέτοντας πως ομάδες από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα θα συναντιούνταν την ερχόμενη εβδομάδα.

Καταφθάνοντας στις ΗΠΑ για την τρίτη του επίσκεψη από τον Ιανουάριο ο Ζελένσκι είπε πως η Μόσχα έσπευσε να αρχίσει ξανά διάλογο αμέσως μόλις άκουσε για τους πυραύλους Tomahawk: Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να στείλουν στη χώρα του τους προηγμένους πυραύλους, εμβέλειας 2.500 χλμ. Ερωτηθείς πριν λίγες ημέρες αν ο Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο παραχώρησης Tomahawk στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «θα δούμε, ίσως το κάνω». Ωστόσο, όταν μίλησε για το θέμα αυτό μετά τη συνομιλία με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε ότι «δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε» το αμερικανικό απόθεμα Tomahawk, προσθέτοντας πως «τους χρειαζόμαστε και εμείς…οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό».

Γράφοντας στο Truth Social μετά το τηλεφώνημα με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε πως ο ίδιος και ο Ρώσος πρόεδρος «πέρασαν πολύ χρόνο μιλώντας για εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώσει». Όπως ανέφερε, «υψηλού επιπέδου σύμβουλοι» και από τις δύο χώρες θα συναντιούνταν σε μια τοποθεσία που δεν είχε οριστεί ακόμα την επόμενη εβδομάδα, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Ο Τραμπ είπε πως θα ενημέρωνε τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες με τον Πούτιν την Παρασκευή, προσθέτοντας πως «πιστεύω ότι έλαβε χώρα μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική κουβέντα». Αργότερα είπε σε δημοσιογράφους πως περίμενε να συναντήσει τον Πούτιν στην Ουγγαρία «μέσα σε δύο εβδομάδες».

Ώρες πριν την επικοινωνία Τραμπ- Πούτιν, η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της χρονιάς εναντίον της Ουκρανίας, που περιελάμβανε 28 βαλλιστικούς πυραύλους και 320 drones, σύμφωνα με την πρέσβη της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανισίνα. Η Στεφανισίνα είπε πως οι οι επιθέσεις της Ρωσίας πριν το τηλεφώνημα «εκθέτουν την πραγματική στάση της Μόσχας απέναντι στην ειρήνη».

O Τραμπ έχει υιοθετήσει πολύ σκληρότερη γραμμή απέναντι στον Πούτιν για τον πόλεμο της Ουκρανάις από τη συνάντηση στην Αλάσκα και μετά, που δεν απέδωσε κάποια αποφασιστικής σημασίας εξέλιξη στις προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία. Τον Σεπτέμβριο ο Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει χάσει, ενώ στα τέλη του Ιουλίου είχε δώσει στον Πούτιν προθεσμία κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδων για να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός ή να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλες κυρώσεις, περιλαμβανομένων μέτρων κατά χωρών που κάνουν ακόμα εμπόριο με τη Ρωσία. Ωστόσο δεν υλοποίησε την απειλή του αφού ο Πούτιν συμφώνησε στη συνάντηση στην Αλάσκα, την οποία ο Τραμπ είχε παρουσιάσει ως μεγάλη διπλωματική επιτυχία, αν και δεν έδωσε χειροπιαστά αποτελέσματα.

Νωρίτερα την Πέμπτη το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών αμφισβήτησε ισχυρισμό Τραμπ πως ο πρωθυπουργός Μόντι είχε συμφωνήσει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, με εκπρόσωπο της ινδικής κυβέρνησης να λέει πως δεν είχε γνώση για συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πάντως την Πέμπτη στο Reuters πως ΗΠΑ και Ινδία είχαν παραγωγικές εμπορικές συνομιλίες και τα ινδικά διυλιστήρια ήδη μείωναν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου κατά 50%- αν και ινδικές πηγές έλεγαν πως η μείωση αυτή δεν θα ήταν ορατή ακόμα και ίσως γίνει αισθητή τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, δεδομένου ότι είχαν γίνει παραγγελίες για τον Νοέμβριο. Επίσης πρόσθεσαν ότι η ινδική κυβέρνηση δεν είχε αποστείλει αίτημα για μείωση των εισαγωγών από τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters