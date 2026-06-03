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Οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον αμερικανικού αντιτορπιλικού στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο –σύμφωνα με την Τεχεράνη– είχε αναλάβει τον συντονισμό επιθέσεων σε ιρανικά εμπορικά πλοία.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι η ναυτική δύναμη του Ιράν «θα εκδικηθεί, με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο, το αίμα των μαρτύρων των ηρώων του αντιτορπιλικού “Ντένα”», το οποίο, όπως ισχυρίζονται, είχε βυθιστεί από αμερικανικό υποβρύχιο κατά τη διάρκεια άσκησης ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τεχεράνης, οι ενέργειες αυτές αποτελούν απάντηση σε «επιθετικές πράξεις και παραβίαση των κανόνων στα Στενά του Ορμούζ», καθώς και σε επιθέσεις κατά ιρανικών εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Ομάν από τον «τρομοκρατικό και επιθετικό αμερικανικό στρατό».

Iran claims it struck a U.S. destroyer’s command center in the Gulf of Oman and warned of further retaliation against U.S. forces.



Source: Fars June 3, 2026

Όπως υποστηρίζεται, το Ιρανικό Ναυτικό «αφού εντόπισε και προσδιόρισε την πηγή των εχθρικών ενεργειών, έπληξε το Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου που ήταν υπεύθυνο για αυτές».

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο κέντρο ελέγχου βρισκόταν σε αμερικανικό αντιτορπιλικό, το οποίο –σύμφωνα πάντα με την ιρανική πλευρά– επρόκειτο να προσεγγίσει ύδατα που ανήκουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν.

IRGC-affiliated outlet Fars News Agency claims that Iran attacked a U.S. Navy destroyer in the Arabian Sea with cruise missiles in response to reported Strait of Hormuz violations by the U.S. pic.twitter.com/BfmxBjwyxd — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 3, 2026

Στην ίδια ανακοίνωση, η ιρανική ναυτική δύναμη αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, τον «εγκληματικό και επιθετικό αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό» και προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα «με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο» για το «αίμα των μαρτύρων των ηρώων του αντιτορπιλικού “Ντένα”».