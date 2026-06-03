Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ενώ εκτίει ποινή σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Sean Diddy Combs ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με νέες ποινικές διώξεις που σχετίζονται με καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου το γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα ποινική διερεύνηση σε βάρος του 56χρονου μουσικού παραγωγού. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που ο ίδιος προσπαθεί να ανατρέψει την ομοσπονδιακή καταδίκη του. Παράλληλα, ο δημοσιογράφος και εκδότης Τζόναθαν Χέι, ο οποίος έχει προσφύγει δικαστικά εναντίον του Diddy από τον Ιούλιο του 2025, τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση.

Advertisement

Advertisement

Ο Diddy έχει απορρίψει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς μέσω των συνηγόρων του. Σε δήλωσή του στο CNN τον Νοέμβριο του 2025, ο δικηγόρος του Τζόναθαν Ντέιβις είχε τονίσει: «Ο κ. Combs αρνείται κατηγορηματικά ως ψευδείς και δυσφημιστικές όλες τις κατηγορίες ότι έχει κακοποιήσει σεξουαλικά οποιονδήποτε. Ανυπομονεί να δικαιωθεί στο δικαστήριο, όπου τέτοια ζητήματα κρίνονται βάσει αποδείξεων και όχι εικασιών».

Από την άλλη πλευρά, ο Χέι δήλωσε στη Daily Mail ότι θεωρεί τον εαυτό του «επιζώντα», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη της υπόθεσης ως «σημαντική νίκη» στην προσπάθειά του να αποδοθούν ευθύνες.

Κατά τα όσα αναφέρονται στην αγωγή, τα φερόμενα περιστατικά έλαβαν χώρα το 2020 και το 2021 στο Λος Άντζελες. Ο Χέι υποστηρίζει ότι είχε συμμετάσχει σε μουσικό εγχείρημα αφιερωμένο στον The Notorious B.I.G., στο οποίο εμπλεκόταν και ο γιος του, CJ Wallace.

Ο τελευταίος περιλαμβάνεται επίσης στην αγωγή, καθώς ο Χέι ισχυρίζεται ότι συνέβαλε στη δημιουργία των συνθηκών που επέτρεψαν την κακοποίησή του. Ο Wallace απορρίπτει τις κατηγορίες και έχει καταθέσει μήνυση για δυσφήμιση σε βάρος του Χέι, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες είναι «φανταστικοί» ισχυρισμοί και μέρος «εκστρατείας σπίλωσης».

Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν σε στούντιο ηχογράφησης, καθώς και σε αποθηκευτικό χώρο στο Λος Άντζελες, όπου φυλάσσονταν προσωπικά αντικείμενα του εκλιπόντος καλλιτέχνη πριν παραχωρηθούν στο Rock & Roll Hall of Fame. Επιπλέον, ο Χέι ισχυρίζεται ότι ένα μεταγενέστερο συμβάν το 2021 περιλάμβανε εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη, κάτι που, όπως αναφέρει, του προκάλεσε σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση.

Ο Combs έχει ήδη καταδικαστεί από το 2025 για δύο υποθέσεις μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία. Αντίθετα, κρίθηκε αθώος για βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και το sex trafficking. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς του επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών κάθειρξης, με δυνατότητα αποφυλάκισης, βάσει των σημερινών δεδομένων, τον Φεβρουάριο του 2028.