Οι αστυνομικές αρχές στο Μεξικό συνέλαβαν τον 27χρονο Μίκαελ Τενέζο, γνωστός στις σουηδικές αρχές με το ψευδώνυμο «Greken», έναν Έλληνα που η ιστορία του θυμίζει υπόθεση αστυνομικής ταινίας, μετά και τον εντοπισμό του, χάρη σε επιχείρηση της Europol.

Ο Τενέζος γεννήθηκε στη Στοκχόλμη από Έλληνες γονείς, ωστόσο κατέληξε να θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους στην Σουηδία. Οι αρχές τον περιέγραφαν ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης «Dalen», ενός δικτύου που αποσπάστηκε από τη διαβόητη συμμορία «Foxtrot» του Ράβα Ματζίντ, γνωστού και ως «Κουρδική Αλεπού».

Advertisement

Advertisement

Autoridades de Cancún, no México, prenderam o narco sueco Mikael Tenazos, o Grego, procurado pela Suécia por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



Líder do grupo criminoso Dalen, Grego está envolvido em diversos homicídios na guerra de gangues da Suécia. https://t.co/jcQfwZolan pic.twitter.com/GKPm0aisjz — Submundo Criminal (@submundodocrime) October 11, 2025

Μετά την απόσχιση ακολούθησε πόλεμος ανάμεσα στις δύο εγκληματικές ομάδες, κάτι που μετέτρεψε για μεγάλο διάστημα την Στοκχόλμη σε πεδίο μάχης. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις με όπλα και εκρηκτικά.

Η κάποτε φιλήσυχη και ειρηνική πρωτεύουσα της Σουηδίας, πλέον ήταν αντιμέτωπη με καθημερινά περιστατικά εκρήξεων, δολοφονιών και απαγωγών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμμορία του Τενέζου είχε υπό τον έλεγχό της περιοχές στα νότια προάστια της Στοκχόλμης, ενώ η αντίπαλη συμμορία κυριαρχούσε στα βόρεια.

Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος

Ο 27χρονος συλληφθείς έχει καταγωγή από την Άρτα και πιο συγκεκριμένα από το χωριό Πιστιανά, ένα ορεινό χωριό του νομού, που απέχει περίπου 22 χιλιόμετρα από την πόλη της Άρτας.

Στα εφηβικά του χρόνια, ο Μίκαελ φαίνεται πως ήταν ένας αθλητής με παιθαρχία, ταλέντο και είχε την φιλοδοξία να εξελιχθεί σε επαγγελματία παίκτη στο χόκεϊ επί πάγου.

Οι προπονητές του μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια και τον περιέγραφαν ως ένα παιδί δραστήριο με ταλέντο. Κανένας όμως δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως θα εξελισσόταν σε ηγετική μορφή μίας εγκληματικής οργάνωσης.

Advertisement

The Swedish-Greek crime boss Mikael “Greken” Tenezos, 27, was arrested in Mexico Friday following an Interpol-led operation. One of Europe's most wanted leaders, linked to the Swedish criminal group Dalen, wanted for drug trafficking, weapons trafficking, and money laundering. pic.twitter.com/BgrnQIQUou — Daphne Tolis (@daphnetoli) October 12, 2025

Ο νεαρός τότε Μίκαελ ξεκίνησε να συναναστρέφεται με άλλους νεαρούς που είχαν ποινικό παρελθόν. Σταδιακά άρχισε να εμπλέκεται στο οργανωμένο έγκλημα, χτίζοντας δίκτυα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών γοητευμένος από το εύκολο χρήμα. Οι παρακολουθήσεις των επικοινωνιών του αποκάλυψαν ένα κύκλωμα που λειτουργούσε με απόλυτη πειθαρχία και είχε διεισδύσει σε πολλές συνοικίες της Στοκχόλμης.

Η σουηδική αστυνομία θεωρεί τη «Dalen» μία από τις πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις της Σκανδιναβίας. Η ομάδα του Τενέζου χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, είχε πληρωμένους εκτελεστές, ενώ στρατολογούσε ακόμη και παιδιά 12 ετών ως αγγελιαφόρους ή παρατηρητές.

Advertisement

Η δράση της επεκτείνεται πέρα από τα σουηδικά σύνορα, με επαφές στα Βαλκάνια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου δραστηριοποιούνται μεγάλα δίκτυα εμπορίου ναρκωτικών.

Η διεθνής διάσταση του κυκλώματος έγινε φανερή όταν το 2022 ένας 22χρονος φοιτητής από το Αζερμπαϊτζάν συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι ελληνικές αρχές τον κατηγορούσαν ότι έδινε εντολές για βομβιστικές επιθέσεις στη Σουηδία μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών και πως είχε υποκινήσει τρίτα πρόσωπα να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο νεαρός κρατήθηκε σε απομόνωση, χωρίς επικοινωνία ή πρόσβαση σε αλληλογραφία, καθώς θεωρούνταν κομβικό μέλος του ίδιου δικτύου. Η υπόθεση συνδέθηκε άμεσα με τον Τενέζο και επιβεβαίωσε ότι η «Dalen» είχε πλέον μετατραπεί σε διεθνή εγκληματική οργάνωση με ρίζες και παρακλάδια σε διαφορετικές χώρες.

Advertisement

Πλέον, η σύλληψη του 27χρονου Έλληνα ομογενή σηματοδοτεί ένα σημαντικό «πλήγμα» στο εσωτερικό της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Τενέζος είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη της ομάδας και η σύλληψή του μπορεί να οδηγήσει τις αρχές σε νέες αποκαλυπτικές πληροφορίες για την δράση της.

Άλλωστε, μιλάμε για μία εγκληματική ομάδα που κατάφερε να μετατρέψει την Στοκχόλμη σε «εμπόλεμη ζώνη». Η σουηδική πρωτεύουσα ήταν κάποτε μία από τις πιο ήσυχες πόλεις στην Ευρώπη, με ελάχιστα περιστατικά παραβατικότητας. Οι δύο αντίπαλες συμμορίες το άλλαξαν αυτό, με τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν σε πολλές περιπτώσεις να κυκλοφορούν όταν πέφτει το σκοτάδι.

Advertisement