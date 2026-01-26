Μια εκστρατεία από οικολόγους, ένας νεαρός καρχαρίας – «λεοπάρδαλη» του Ινδικού-Ειρηνικού γλίστρησε στα γαλάζια νερά ανοιχτά του νησιού Μαΐτον στη νότια Ταϊλάνδη, απελευθερωμένος, στην προσπάθειά τους να τον προστατέψουν.

Η τελευταία απελευθέρωση τον Δεκέμβριο περιελάβανε τους καρχαρίες Maiton, Hope, Spot και Toty, σχεδόν 2 ετών ο καθένας. «Αυτό το θαλάσσιο κλουβί είναι κατασκευασμένο για να εγκλιματίσει τον καρχαρία στο περιβάλλον του και οι νταντάδες των καρχαριών φροντίζουν τον καρχαρία – τον ταΐζουν καθημερινά, καταγράφουν την ανάπτυξή του και καταγράφουν επίσης τη γενική υγεία του, ώστε να είναι σε θέση να τον διατηρούν υγιή και να τον εκπαιδεύουν για την άγρια ​​φύση», δήλωσε ο Metavee, αναφερόμενος στους ανθρώπους που τον φροντίζουν.

Οι έλεγχοι περιελάμβαναν υπερηχογραφικές εξετάσεις για την αξιολόγηση της εσωτερικής υγείας των καρχαριών, μαζί με την τοποθέτηση ακουστικών συσκευών παρακολούθησης, τη συλλογή δειγμάτων DNA και μετρήσεις, πριν τα ζώα λάβουν άδεια απελευθέρωσης.

Για τον Metavee, η επιτυχία δεν αφορά μόνο τον αριθμό των καρχαριών που απελευθερώνονται, αλλά και τα σημάδια πραγματικής ανάκαμψης — όπως οι τακτικές θεάσεις από δύτες, τα στοιχεία αναπαραγωγής στην άγρια ​​φύση και η απουσία καρχαριών λεοπάρδαλης από τις ιχθυαγορές.