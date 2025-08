Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε αγορά τροφίμων στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με Ταϊλανδούς αξιωματούχους.

Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε στην επίθεση στην αγορά Ορ Τορ Κορ και ο ύποπτος είναι επίσης νεκρός.

Ο ένοπλος σκότωσε αρχικά τρεις φρουρούς ασφαλείας και στη συνέχεια έναν τέταρτο με τον οποίο είχε προσωπικό διαπληκτισμό, δήλωσε ο Σιάμ Μπούνσομ, διοικητής του Γραφείου Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

“Ξαναόπλισε και έτρεξε μέσα στην αγορά, σκοτώνοντας μια γυναίκα έμπορο και τραυματίζοντας άλλον έναν”, δήλωσε ο Σιάμ στους δημοσιογράφους.

Σε πλάνα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ένας ύποπτος με λευκό καπέλο και ένα σακίδιο περασμένο στον θώρακά του φαίνεται να περπατάει μέσα από έναν χώρο στάθμευσης προς την αγορά Ορ Τορ Κορ.

Η Ντουανγκνάπα Γιρουνσίρι, 38 ετών, που ήταν στην αγορά για να αγοράσει είδη μαναβικής μαζί με τον φίλο και την αδελφή της, ήταν έτοιμη να φύγει όταν άκουσε πυροβολισμούς.

“Πυροβόλησε πολλές φορές με τον έναν πυροβολισμό να διαδέχεται τον άλλον πολύ γρήγορα”, είπε, αναφερόμενη στον ένοπλο. “Έτσι σκύψαμε μέσα στο αυτοκίνητο και καλέσαμε γρήγορα την αστυνομία”.

Κανείς τουρίστας δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε, δήλωσε ο Σάνονγκ Σαενγκμάνι, αξιωματούχος της αστυνομίας στον τομέα Μπανγκ Σούε της Μπανγκόνγκ, όπου βρίσκεται η αγορά, όπου πωλούνται κυρίως αγροτικά προϊόντα.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το BBC, ανέφερε ότι οι αξιωματικοί διερευνούν το κίνητρο πίσω από την επίθεση στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης αλλά ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί σπεύδουν αβάσιμα να υποστηρίξουν πως πρόκειται για επίθεση που σχετίζεται με τις πρόσφατες εντάσεις με την Καπότζη στα σύνορα και για μια μια επί δεκαετίες διαφιλονικούμενη περιοχή που έχει κοστίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους με εκατέρωθεν πυρά.

Tragic news from Bangkok: at least 6 lives lost, including 4 security guards, after a shooting at Or Tor Kor market. The gunman took his own life before being caught. Heartbreaking scenes in what should be a lively food haven. #Bangkok #GunViolence #Tragedy pic.twitter.com/XKkvkp4eC6