Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μια γυναίκα άνοιξε πυρ σε γυμνάσιο και σε ένα σπίτι στον δυτικό Καναδά ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η επίθεση, μια από τις πλέον αιματηρές σε περίπτωση μαζικής ένοπλής επίθεσης στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που θυμίζει πολύ τις ένοπλες επιθέσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα από τις οποίες μαστίζονται οι γειτονικές ΗΠΑ.

Έξι άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε γυμνάσιο στην πόλη Τάμπλερ Ριτζ στη Βρετανική Κολομβία, δύο ακόμη σε μια κατοικία – με τη επίθεση να εκτιμάται πως συνδέεται με αυτή στο σχολείο- ενώ ένα άλλο άτομο πέθανε κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται με πολύ σοβαρά τραύματα και είνα σε κρίσιμη κατάσταση ενώ άλλα 25 έχουν επίσης τραυματιστεί αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Η αστυνομία δεν ανέφερε πόσα από τα θύματα μπορεί να ήταν ανήλικοι.

Η ύποπτος για την επίθεση βρέθηκε επίσης νεκρή καθώς φαίνεται πως αυτοκτόνησε ενώ οι αρχές εκτιμούν πως δεν έχει συνεργούς.

Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή ανάφερε πως ο δράστης είναι γυναίκα, γεγονός εξαιρετικά ασυνήθιστο για τέτοιες υποθέσεις που κατά κανόνα διαπράτοντια από άνδρες.

Σε μια ενημέρωση της αστυνομίας γίνεται λόγο για « γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Κεν Φλόυν επιβεβαίωσε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ότι ο ύποπτος που περιγράφεται στην ειδοποίηση ήταν το ίδιο άτομο που βρέθηκε νεκρό στο σχολείο.

#BREAKING: RCMP Responds To Active Shooter Incident At📍Tumbler Ridge Secondary School In BC.



⚠️ 10 Confirmed Dead Including, Suspect Described As Female In A Dress With Brown Hair Was Located Deceased. 25 Others Injured. Students At School Have Been Released To Parents. 🙏🌺 pic.twitter.com/jMDSyvNL0m — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) February 11, 2026

Απο τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις στον Καναδά

Το Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

Εικόνες της πόλης δείχνουν ένα χιονισμένο τοπίο γεμάτο πεύκα.

«Πολλαπλοί τραυματισμοί και πολλοί νεκροί βρίσκονταν μέσα στο σχολείο καθώς οι αστυνομικοί προχωρούσαν στον τόπο του συμβάντος», δήλωσε ο Φλόιντ στους δημοσιογράφους. «Εξακολουθούμε να εξετάζουμε άλλα θύματα και δεν έχω ενημερώσεις για το αν αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί. Το σκηνικό ήταν πολύ δραματικό και υπάρχουν πολλά θύματα που εξακολουθούν να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα», όπως συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένος από τους φρικιαστικούς πυροβολισμούς. Οι προσευχές μου και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου είναι με τις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτές τις φρικτές πράξεις βίας».

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

Τον Απρίλιο του 2020, ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό και οδηγώντας ένα ψεύτικο περιπολικό πυροβόλησε και σκότωσε 22 άτομα σε μια έκρηξη 13ωρης οργή στην επαρχία Νέα Σκωτία του Ατλαντικού, προτού η αστυνομία τον σκοτώσει σε ένα βενζινάδικο περίπου 90 χλμ.από το σημείο των πρώτων δολοφονιών του.

Στη χειρότερη ένοπλη επίθεση σε σχολείο του Καναδά, τον Δεκέμβριο του 1989, ένας ένοπλος σκότωσε 14 μαθήτριες και τραυμάτισε 13 στην Πολυτεχνική Σχολή στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ, προτού αυτοκτονήσει.