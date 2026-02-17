Για τρομοκρατία, καθώς και για σειρά άλλων παραβάσεων, κατηγορείται Αυστριακός άνδρας, 21 ετών, καθώς φέρεται να σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στην Βιέννη της Αυστρίας τον Αύγουστο του 2024.

Ο κύριος κατηγορούμενος, γνωστός μόνο ως Beran A, φέρεται να ήταν μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης, να κατασκεύαζε εκρηκτικά και να προσπαθούσε να προμηθευτεί όπλα παράνομα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε επίσης διανέμει προπαγανδιστικό υλικό για την τζιχαντιστική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» (ISIS) και αντιμετωπίζει έως 20 χρόνια φυλάκισης αν καταδικαστεί.

Advertisement

Advertisement

Austrian man faces terror charges over Taylor Swift concert attack plot https://t.co/gpfr5qtu8X — BBC News (World) (@BBCWorld) February 16, 2026

Η σύλληψή του έγινε μετά από πληροφορίες της CIA, πριν από τις τρεις συναυλίες της Swift στο στάδιο Ernst Happel, που ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας. Περισσότεροι από 195.000 θεατές αναμένονταν να παρακολουθήσουν τις συναυλίες. Ο Beran A κατηγορείται ότι λάμβανε διαδικτυακές οδηγίες και προετοίμαζε μια εκρηκτική συσκευή με τρίαινο τριακετόνη (TATP), ειδική για επιθέσεις του ISIS, ενώ είχε ζητήσει συμβουλές από μέλη της οργάνωσης για την εκτέλεση της επίθεσης.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε σχεδιάσει προηγουμένως επίθεση στο Ντουμπάι τον Μάρτιο του 2024, ως μέρος συντονισμένου σχεδίου τριών ταυτόχρονων επιθέσεων. Ωστόσο, εγκατέλειψε το σχέδιο τελευταία στιγμή.

Τον προηγούμενο χρόνο, ένας 16χρονος Σύρος, Mohamed A, είχε λάβει αναστολή 18 μηνών από γερμανικό δικαστήριο για συμμετοχή σε παρόμοιο σχέδιο.

Pictured – ISIS teen who plotted to slaughter Taylor Swift fans by driving into crowd outside concert then detonate suicide vest: Neighbours say 'harmless boy next door' completely changed his look after becoming radicalised https://t.co/o8a5ZqUEPj pic.twitter.com/6u7ngLLxW4 — Daily Mail (@DailyMail) August 8, 2024

Η ίδια η Taylor Swift είχε δηλώσει σε ανάρτησή της ότι ένιωθε «συντετριμμένη» για την ακύρωση των συναυλιών στη Βιέννη, αλλά ευχαρίστησε τις αρχές, τονίζοντας ότι χάρη σε αυτές θρηνούσαν συναυλίες και όχι ζωές.

Advertisement

Οι αρχές των ΗΠΑ και η αυστριακή κυβέρνηση τονίζουν ότι η έγκαιρη παρέμβαση της CIA και των συνεργαζόμενων υπηρεσιών πληροφοριών απέτρεψε μια καταστροφική επίθεση με «δεκάδες χιλιάδες» πιθανά θύματα.

Από την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά τρία άτομα, όλα έφηβοι το 2024, με τον Beran A να αποτελεί τον κύριο ύποπτο για τον σχεδιασμό της τρομοκρατικής επίθεσης.

(Με πληροφορίες από People, BBC)

Advertisement