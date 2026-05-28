REUTERS - Δίκη για την σχεδιαζόμενη επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift τον Αύγουστο του 2024

Ο άνδρας που ομολόγησε ότι σχεδίασε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στην Βιέννη πριν από δύο χρόνια, εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον αυστριακού δικαστηρίου, λίγο προτού εκδοθεί η απόφαση στην δίκη του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 21χρονος Αυστριακός είναι αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Την πρώτη μέρα της δίκης, που έγινε τον Απρίλιο, δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν σχετικά με το σχέδιο επίθεσης στην συναυλία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κατηγορούμενος σχεδίαζε να επιτεθεί σε πολίτες έξω από το στάδιο Ernst Happel, χρησιμοποιώντας μαχαίρια ή αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Εκείνες τις μέρες, στην Βιέννη είχαν συρρεύσει χιλιάδες θαυμαστές της Swift για να παρακολουθήσουν από κοντά την συναυλία.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο 21χρονος είχε έρθει σε επαφή με μέλη του Ισλαμικού Κράτους πριν την σχεδιαζόμενη επίθεση. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο νεαρός συζητούσε με Ισλαμιστές για θέματα σχετικά με την αγορά όπλων και την κατασκευή βομβών. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε επιχειρήσει την παράνομη αγορά όπλων λίγες μέρες πριν την συναυλία και να ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Ο 21χρονος δικάζεται μαζί με ακόμη έναν άνδρα, καθώς οι δυο τους, μαζί με έναν τρίτο άνδρα που παραμένει προφυλακισμένος, κατηγορούνται πως σχεδίαζαν ταυτόχρονες επιθέσεις σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά την διάρκεια του Ραμαζανιού. Ωστόσο, μόνο ο 21χρονος κατηγορείται για την σχεδιαζόμενη επίθεση στην συναυλία της Swift.

Κατά την αγόρευσή τους στο δικαστήριο, οι εισαγγελείς ζήτησαν την καταδίκη των δύο ανδρών, με την δικηγόρο του 21χρονου να αναφέρει ότι ο πελάτης της δεν ήταν «ιδεολογικός εγκέφαλος». Ο 21χρονος δήλωσε μετανιωμένος για όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Θα ήθελα απλώς να πω ότι λυπάμαι».

Πηγή: Guardian