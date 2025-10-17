Τεταμένες παραμένουν οι σχέσεις της Τέιλορ Σουίφτ με την πρώην κολλητή της φίλη Μπλέικ Λάιβλι παρά τις φήμες επανασύνδεσής τους.

Παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για μια επαναπροσέγγιση ανάμεσα στην Μπλέικ Λάιβλι και την Τέιλορ Σουίφτ, οι σχέσεις των δύο σταρ παραμένουν τεταμένες. Όπως αναφέρει το PageSix, πηγές από το κοντινό τους περιβάλλον διαψεύδουν τα περί επανασύνδεσης, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο γυναίκες δεν έχουν έρθει σε καμία επαφή από τον χειμώνα.

Η απομάκρυνσή τους φέρεται να συνδέεται χρονικά με την έναρξη της νομικής διαμάχης ανάμεσα στην Λάιβλι και τον σκηνοθέτη της κινηματογραφικής μεταφοράς του «It Ends With Us», Τζάστιν Μπαλντόνι, γεγονός που φαίνεται να επηρέασε το ήδη τεταμένο κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι οι… πρώην κολλητές δεν έχουν μιλήσει ή συναντηθεί. Η τραγουδίστρια και η ηθοποιός, που παλαιότερα φωτογραφίζονταν συχνά μαζί, δεν έχουν κάνει άλλη κοινή δημόσια εμφάνιση από τότε. Ο «πάγος» ανάμεσα στις δύο φίλες ξεκίνησε μετά την αγωγή που κατέθεσε η Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, παραβίαση συμβολαίου και αντίποινα, μεταξύ άλλων. Ο σκηνοθέτης απάντησε τον Ιανουάριο του 2025 με αγωγή αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας την ηθοποιό για εκβιασμό και δυσφήμηση.

Taylor Swift has had ‘no contact’ with former bestie Blake Lively since Justin Baldoni lawsuit drama https://t.co/WmPydfug8F pic.twitter.com/nM6WKPIIlN — Page Six (@PageSix) October 16, 2025

Ο Μπαλντόνι ισχυρίστηκε ότι η Λάιβλι χρησιμοποίησε τη φιλία της με τη Σουίφτ ως όπλο, και ήρθαν στο φως μηνύματα στα οποία η Λάιβλι αναφερόταν στον σύζυγό της Ράιαν Ρέιολντς και στη Σουίφτ ως τους «δράκους» της.

«Το μήνυμα δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ξεκάθαρο. Ο Μπαλντόνι δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τη Λάιβλι. Αντιμετώπιζε επίσης τους “δράκους” της, δύο από τους πιο επιδραστικούς και πλούσιους διάσημους στον κόσμο, οι οποίοι δεν δίστασαν να του κάνουν τη ζωή πολύ δύσκολη».

Πηγές ανέφεραν στο Page Six τον Φεβρουάριο ότι το περιστατικό έκανε την τραγουδίστρια να αισθανθεί «χρησιμοποιημένη». Όπως δήλωσε η ίδια πηγή: «Η Τέιλορ εύχεται πραγματικά η Μπλέικ να μην την είχε εμπλέξει σε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι φίλες εδώ και χρόνια και η Τέιλορ εκτιμά τις αληθινές φιλίες, αλλά πλέον δεν μπορεί να μην αισθάνεται ότι χρησιμοποιήθηκε».

The state of Taylor Swift's friendship with Blake Lively revealed after singer released song about 'cancelled' pals https://t.co/CrpBlDlO8C — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 17, 2025

Μια άλλη πηγή μας είπε τον Αύγουστο ότι η Σουίφτ θα είναι «για πάντα εξοργισμένη με το γεγονός ότι η Μπλέικ την χρησιμοποιούσε ξεκάθαρα για να αποκτήσει επιρροή και πλεονέκτημα στις σχέσεις της με τον Τζάστιν. Μισεί πραγματικά το γεγονός ότι η Μπλέικ σκέφτηκε κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον να γράψει τα πράγματα που έγραψε σε εκείνο το μήνυμα».

Έγγραφα που εξασφάλισε η Page Six τον Σεπτέμβριο ισχυρίζονταν ότι η Σουίφτ είχε «συμφωνήσει» να καταθέσει για την υπόθεση, αλλά οι δικηγόροι της τραγουδίστριας διέψευσαν οποιαδήποτε συμφωνία μέσω επιστολής προς τον δικαστή Λούις Τζ. Λίμαν.

«Η πελάτισσά μου δεν συμφώνησε να καταθέσει», ανέφερε η δήλωση των δικηγόρων της Σουίφτ. «Αλλά αν αναγκαστεί να καταθέσει, της συμβουλέψαμε (αφού μάθαμε για την κατάθεση μόλις πριν από τρεις ημέρες) ότι το πρόγραμμά της θα μπορούσε να προσαρμοστεί στο απαιτούμενο χρόνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 20ης Οκτωβρίου».

Η αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Μπαλντίνι απορρίφθηκε από δικαστή τον Ιούνιο, αν ενώ η ανταγωγή της Λάιβλι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Η Σουίφτ προωθεί το τελευταίο διάστημα το νέο της άλμπουμ «The Life of A Showgirl», που κυκλοφόρησε στις 3 Οκτωβρίου. Έχει επίσης θεαθεί να υποστηρίζει τον αρραβωνιαστικό της Τράβις Κέλσι στους αγώνες των Kansas City Chiefs.

