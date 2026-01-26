Η Τζαμίλα Τζαμίλ επιβεβαίωσε τα εμπρηστικά μηνύματά της, στα οποία αποκαλούσε την Μπλέικ Λάιβλι ««βομβίστρια αυτοκτονίας», δηλώνοντας μάλιστα ότι αισθάνεται «απελευθερωμένη» από τη δημοσιοποίησή τους.

Η 39χρονη βρετανίδα ηθοποιός αντάλλασσε μηνύματα με τη φίλη της, Τζένιφερ Aμπελ, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Τζάστιν Μπαλντόνι, τον Αύγουστο του 2024, όταν ο σκηνοθέτης της ταινίας «It Ends With Us, Justin», άρχισε να αντιμετωπίζει κατηγορίες για «δύσκολη» συμπεριφορά στο πλατό.

Μόλις λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2024, η Λάιβιλ, 38 ετών, κατέθεσε αγωγή κατηγορώντας τον Τζάστιν για σεξουαλική παρενόχληση και για την οργάνωση μιας εκστρατείας δυσφήμισης εναντίον της κατά τη διάρκεια της παραγωγής του δράματος για την ενδοοικογενειακή βία, το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος ενώ πρωταγωνίστησε μαζί της.

Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες της Μπλέικ εναντίον του, και η ανταγωγή του Τζάστιν εναντίον της Λάιβλι απορρίφθηκε.

Τα δικαστικά έγγραφα αποσφραγίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής μάχης, αποκαλύπτοντας ιδιωτικές επικοινωνίες μεταξύ πολλαπλών μερών – συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων μεταξύ της Τζαμίλα και της Τζένιφερ που έδειχναν το ζευγάρι να χλευάζει τη Μπλέικ και να την βρίζει.

Η σταρ της σειράς «The Good Place» την αποκάλεσε «καμικάζι» και χαρακτήρισε τις πράξεις της «παράξενη πράξη κακοποιού», λέγοντας στη Τζένιφερ: «Τελείωσε, τελείωσε».

Jameela Jamil is continuing to reflect on the "epic fallout" of her texts about Blake Lively being leaked amid the It Ends With Us legal drama. https://t.co/sHP5Mtplav Advertisement January 26, 2026

Γράφοντας στο Substack, η Τζαμίλα απάντησε στους επικριτές της, δηλώνοντας: «Δεν θέλω να είμαι κάποιο ρομπότ του Χόλιγουντ, που μιλάει μέσα από το πρίσμα ενός δημοσίων σχέσεων.

Δεν θέλω να διαμορφώνω προσεκτικά την εικόνα μου για να αρέσει ένα είδωλο του εαυτού μου. Θέλω να με αγαπούν και να με μισούν για τον αληθινό μου εαυτό».

Οι πρόσφατα δημοσιευμένες ανταλλαγές μηνυμάτων έλαβαν χώρα όταν η σταρ του Gossip Girl αντιμετώπισε έντονη δημόσια αντίδραση για την «αδιάκριτη» προώθηση της ταινίας It Ends With Us.

Οι θαυμαστές είχαν επικρίνει την Mπλέικ για το γεγονός ότι εστίαζε στα «ανθισμένα, ρομαντικά στοιχεία» της ταινίας και όχι στα σοβαρά θέματα που πραγματεύεται σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, με ορισμένους να την κατηγορούν ότι έκανε την προωθητική περιοδεία με σκοπό την προώθηση της δικής της δημιουργικής συμμετοχής και της προσωπικής της εικόνας.

Στα μηνύματα, όταν η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Τζάστιν, Τζένιφερ, είπε ότι η Μπλέικ «το έκανε αυτό στον εαυτό της», η Τζαμίλα απάντησε: «Είναι μια βομβίστρια αυτοκτονίας σε αυτό το σημείο».

Αφού η Μπλέικ προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις κριτικές μοιράζοντας πόρους και στατιστικά στοιχεία για την κακοποίηση, η Τζαμίλα έγραψε: «Είδες την Μπλέικ να δημοσιεύει τον σύνδεσμο για τους επιζώντες; Τελειωμένη».

Πρόσθεσε: «Τόσο ψυχρή. Μόνο μερικά στατιστικά στοιχεία και ένας σύνδεσμος», πριν καταλήξει: «Δεν έχω ξαναδεί τόσο παράξενη συμπεριφορά κακιάς. Είναι τελείως τελειωμένη».

Τώρα, στη νέα της ανάρτηση στο Substack, η Τζαμίλα υπερασπίστηκε τις ενέργειές της και ισχυρίστηκε ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν κρυφά το γεγονός ότι δεν συμμορφώνεται με τις «διασημότητες του Στέπφορντ» που κυριαρχούν στο Χόλιγουντ.

«Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο για τις γυναίκες να έχουν ως πρότυπα μια ομάδα διασημοτήτων που μοιάζουν όλες ίδιες, με το ίδιο πρόσωπο, το ίδιο σώμα και τα ίδια θέματα συζήτησης», έγραψε.

«Κάθε χρόνο δέχομαι δημόσια κριτική κυρίως από γυναίκες στο διαδίκτυο, οι οποίες επιμένουν ότι αυτό είναι το τέλος μου.

Και όμως, ο αριθμός των ακολούθων μου αυξάνεται, επειδή κρυφά πολλές γυναίκες γοητεύονται από μια γυναίκα που συμπεριφέρεται μερικές φορές σαν ζώο σε ζωολογικό κήπο και συνεχίζει να παλεύει για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της».

Συνέχισε: «Αν και ΜΙΣΩ το γεγονός ότι η ιδιωτικότητά μου παραβιάστηκε με τη διαρροή των μηνυμάτων μου χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία… πρέπει να πω… ότι νιώθω μια αίσθηση απελευθέρωσης από αυτό.

Όχι μόνο επειδή προσπαθώ πάντα να πέσω με βουτιά από το βάθρο στο οποίο συχνά με ανεβάζουν επειδή δεν δίνω δεκάρα.

Αλλά και επειδή πρέπει να δούμε περισσότερα παραδείγματα για το πώς οι γυναίκες μιλάνε με τις φίλες τους όταν αυτές υποφέρουν.

Τα μηνύματά μου είναι δηλητηριώδη επειδή είμαι θυμωμένη που η φίλη μου υφίσταται κακομεταχείριση. Δημιουργώ χώρο για μια μικρή επιτροπή… όπου κανείς δεν κρίνεται για το ότι είναι φλύαρος, ρηχός, μικροπρεπής και κακός, επειδή είναι ένας ασφαλής, ιδιωτικός χώρος. Ένα έγκλημα χωρίς θύματα».