Το YouTube εφαρμόζει από την Τετάρτη στις ΗΠΑ ένα νέο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας με Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια προσπάθεια να μπλοκάρει την πρόσβαση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Η τεχνολογία «μαντεύει» αν ο χρήστης είναι ενήλικος ή όχι, με βάση τη δραστηριότητά του στην πλατφόρμα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης που έχει δηλώσει. Η εφαρμογή είναι πιλοτική για περιορισμένο αριθμό χρηστών, με σχέδιο σταδιακής επέκτασης.

Αν το σύστημα αναγνωρίσει κάποιον ως ανήλικο, ενεργοποιούνται αυτόματα φίλτρα: περιορισμοί σε βίαιο ή σεξουαλικό περιεχόμενο, αλλαγές στις προτάσεις βίντεο, υπενθυμίσεις για διάλειμμα και απενεργοποίηση εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Ενήλικοι που θα χαρακτηριστούν κατά λάθος ως ανήλικοι θα χρειαστεί να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους με κρατική ταυτότητα, πιστωτική κάρτα ή selfie.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Η AI εξετάζει:

-τα βίντεο που βλέπει ή αναζητά ο χρήστης,

-τη διάρκεια ύπαρξης του λογαριασμού,

-άλλα σήματα δραστηριότητας.

Το μέτρο ισχύει μόνο για συνδεδεμένους χρήστες. Οι ανώνυμοι θεατές μπορούν να παρακάμπτουν ορισμένους περιορισμούς, αλλά όχι να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο με όριο ηλικίας.

Γιατί προχωρά το YouTube σε αυτή την αλλαγή

Η κίνηση έρχεται στο πλαίσιο αυστηρότερων κανόνων προστασίας ανηλίκων, που εφαρμόζουν ήδη το TikTok και η Meta. Παράλληλα, νέοι νόμοι όπως ο βρετανικός Online Safety Act επιβάλλουν αυστηρότερες διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας.

Το YouTube δηλώνει ότι οι δοκιμές της τεχνολογίας σε άλλες χώρες έχουν δείξει «ενθαρρυντικά αποτελέσματα».

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Μερικοί χρήστες αντιδρούν, εκφράζοντας φόβους για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ το hashtag #boycottyoutube κάνει ήδη τον γύρο των social media.

Η δικηγόρος Suzanne Bernstein από το Electronic Privacy Information Center τονίζει πως η ανησυχία για την παροχή ευαίσθητων στοιχείων είναι «απόλυτα κατανοητή».

Η Google απαντά ότι χρησιμοποιεί «την πιο προηγμένη ασφάλεια στον κόσμο» για την προστασία των δεδομένων, πως αυτά δεν θα αξιοποιηθούν για διαφημίσεις και ότι οι χρήστες μπορούν να τα διαγράψουν όποτε θελήσουν.

Πηγή: CNN

