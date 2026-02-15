Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Στις 15 Φεβρουαρίου 2005, τρεις πρώην εργαζόμενοι της PayPal έβαλαν μπροστά κάτι που έμοιαζε απλό: έναν τρόπο να ανεβάζεις και να μοιράζεσαι βίντεο χωρίς κόπο. Είκοσι χρόνια μετά, το YouTube δεν είναι «μια πλατφόρμα». Είναι το μέρος όπου γεννιούνται trends, ξεκινούν καριέρες, σπάνε ειδήσεις, αλλάζει η μουσική βιομηχανία και η τηλεόραση ξαναγράφει τους κανόνες της.

Το YouTube ιδρύθηκε από τους Chad Hurley, Steve Chen και Jawed Karim και οι τρεις με θητεία στην PayPal.

Για το πώς γεννήθηκε η ιδέα, υπάρχει η γνωστή αφήγηση ότι ξεκίνησε από τη δυσκολία να μοιραστούν βίντεο από μια βραδιά με φίλους. Ο ίδιος ο Karim έχει αμφισβητήσει αυτή την εκδοχή, δείχνοντας πόσο εύκολα ένας τεχνολογικός μύθος μπορεί να μετατραπεί σε αφήγημα που συνοδεύει μια startup-θρύλο.

Το πρώτο βίντεο που ανέβηκε ποτέ, το ιστορικό «Me at the zoo», ανέβηκε στις 23 Απριλίου 2005 με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Jawed Karim. Ήταν η στιγμή που το YouTube πέρασε από ιδέα σε ζωντανή πλατφόρμα.

Έναν χρόνο μετά ήρθε το μεγάλο άλμα: τον Οκτώβριο του 2006 η Google ανακοίνωσε την εξαγορά του YouTube έναντι 1,65 δισ. δολαρίων. Μια συμφωνία που τότε φάνηκε υπερβολική. Σήμερα μοιάζει σχεδόν προφητική.

Τα νούμερα που εξηγούν γιατί το YouTube είναι «ήπειρος»

Μερικά στατιστικά που αποτυπώνουν το μέγεθος και την ταχύτητα της πλατφόρμας:

Πάνω από 2,7 δισ. μηνιαίοι ενεργοί χρήστες παγκοσμίως.

– Περισσότερες από 1 δισ. ώρες περιεχομένου παρακολουθούνται καθημερινά.

– Περίπου 500 ώρες βίντεο ανεβαίνουν κάθε λεπτό.

– Διαθέσιμα στην πλατφόρμα βρίσκονται πλέον δεκάδες δισεκατομμύρια βίντεο.

– Τα νούμερα δεν είναι απλώς εντυπωσιακά. Είναι ενδεικτικά μιας νέας ψηφιακής πραγματικότητας: το YouTube λειτουργεί σαν μια αυτόνομη ήπειρος περιεχομένου.

Γιατί το YouTube δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα βίντεο

Το YouTube πέτυχε κάτι σπάνιο: ένωσε σε ένα προϊόν τέσσερις κόσμους που παλιά ήταν ξεχωριστοί.

Ψυχαγωγία (από vlogs μέχρι κινηματογραφικής ποιότητας παραγωγές)

2. Ενημέρωση (live ροές, έκτακτες ειδήσεις, αναλύσεις)

3. Μουσική (video clips, YouTube Music, νέες «εκρήξεις» καλλιτεχνών)

4. Οικονομία δημιουργών (κανάλια-επιχειρήσεις, διαφημίσεις, συνδρομές, συνεργασίες)



Η «τηλεόραση» έπαψε να είναι συσκευή. Έγινε συνήθεια σε κινητό, laptop, tablet και ολοένα περισσότερο στην ίδια την τηλεοπτική οθόνη.



Το ελληνικό YouTube: Από τα πρώτα «viral» στα επαγγελματικά studios



Στην Ελλάδα, το YouTube άρχισε να αποκτά μαζική απήχηση στα τέλη της δεκαετίας του 2000, όταν η ευρυζωνικότητα έγινε πιο προσιτή και τα social media διαμόρφωσαν νέα ψηφιακή κουλτούρα.



Τα πρώτα ελληνικά «viral» βίντεο ήταν ερασιτεχνικά στιγμιότυπα, σατιρικά αποσπάσματα και τηλεοπτικά clips που αναπαράγονταν μαζικά. Σταδιακά, εμφανίστηκαν οι πρώτοι δημιουργοί με σταθερή θεματολογία. Από comedy και gaming μέχρι τεχνολογία και lifestyle.



Η μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα άλλαξε ριζικά: τα video clips έπαψαν να εξαρτώνται αποκλειστικά από την τηλεοπτική προβολή και βρήκαν δεύτερη — και συχνά μεγαλύτερη — ζωή στο YouTube. Νέοι καλλιτέχνες μπόρεσαν να χτίσουν κοινό χωρίς παραδοσιακή δισκογραφική στήριξη.



Παράλληλα, μεγάλα ελληνικά ΜΜΕ και τηλεοπτικοί σταθμοί επένδυσαν στρατηγικά στην πλατφόρμα, δημιουργώντας επίσημα κανάλια και αποκλειστικό ψηφιακό περιεχόμενο. Η δημοσιογραφία απέκτησε νέα ταχύτητα: αποσπάσματα εκπομπών, live streams και συνεντεύξεις διαχέονται πλέον πρώτα online και μετά στην τηλεόραση ή και καθόλου σε αυτήν.



Σήμερα, το ελληνικό YouTube δεν είναι «συμπληρωματικό». Είναι βασικός πυλώνας ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επιχειρηματικότητας. Δημιουργοί έχουν μετατρέψει τα κανάλια τους σε κανονικές εταιρείες παραγωγής, με ομάδες, studios και εμπορικές συνεργασίες.



Και τώρα;



Είκοσι χρόνια μετά, το YouTube δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη startup. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται μαζί με την τεχνολογία. Από τα Shorts μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ερώτηση δεν είναι αν θα συνεχίσει να κυριαρχεί. Η ερώτηση είναι: πώς θα μοιάζει το YouTube στα επόμενα 20 χρόνια;