Γροθιά στο στομάχι αποτελούν τα λόγια Έλληνα οδηγού νταλίκας που περνά από το σημείο όπου σημειώθηκε το φριχτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ που επέβαιναν σε βαν.

Ο Τάσος Αχλαζίδης, οδηγός νταλίκας που βρέθηκε στο σημείο λίγες ώρες μετά την τραγωδία, περιγράφει συντετριμμένος όσα αντίκρισε, κάνοντας λόγο για συντρίμμια που φέρονται να ανήκουν στο βαν των θυμάτων. Με εμφανή τη φόρτιση στη φωνή του, εύχεται παρηγοριά και κουράγιο στους οικείους των θυμάτων, τονίζοντας πως «δεν χωράνε λόγια».

«Δυστυχώς αυτά τα συντρίμμια από το βανάκι πρέπει να ’ταν. Δυστυχώς…» λέει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για περίπου τέσσερις ώρες, ενώ στο σημείο υπήρχε ακόμη ισχυρή παρουσία της αστυνομίας. Παράλληλα, αναφέρεται σε όσα ακούγονται στα ελληνικά ΜΜΕ για τις συνθήκες του δυστυχήματος, σημειώνοντας ότι «αν προσέξετε το βίντεο, ο συνάδελφος που ανέβαινε προς Ουγγαρία τραβήχτηκε δεξιά και έκανε προσπάθεια να τον γλιτώσει».

«Χάθηκαν αθώες ψυχές, χωρίς καμία αφορμή. Θλιβερός απολογισμός», τονίζει στη συνέχεια, προσθέτοντας με πόνο πως πρόκειται για «ακόμα ένα μνημείο φιλάθλων, δυστυχώς μακριά από την πατρίδα».

Ο κ. Αχλαζίδης εξηγεί επίσης ότι το σημείο βρίσκεται στον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει την Ουγγαρία με τη Βουλγαρία, έναν δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, οι καιρικές συνθήκες δεν δικαιολογούσαν ένα τέτοιο δυστύχημα, καθώς «ο δρόμος ήταν στεγνός, δεν είχε βρέξει, δεν υπήρχαν χιόνια και η ορατότητα ήταν καλή», με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 4 βαθμούς Κελσίου.

Κλείνοντας, αναφέρει συγκινημένος ότι τα θύματα ήταν συντοπίτες του, από την Κατερίνη και την Αλεξάνδρεια, επαναλαμβάνοντας: «Παρηγοριά και κουράγιο εύχομαι σε όλους τους οικείους τους».