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Την άμεση απελευθέρωση του τούρκου επιχειρηματία και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Οσμάν Καβαλά από τις τουρκικές φυλακές ζήτησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επέκρινε τα δικαστήρια της Τουρκίας για τη φυλάκιση του με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης Ερντογάν.

Ο Καβαλά, 68 ετών πλέον, κρατείται στις τουρκικές φυλακές από τον Νοέμβριο του 2017, ενώ το 2022 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, με βάση κατηγορίες που σχετίζονται με τις διαδηλώσεις του 2013 και την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

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«Συστημικό» πρόβλημα βλέπει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τις φυλακίσεις πολιτικών αντιπάλων

Στην απόφασή του το ΕΔΔΑ μιλά για ένα «συστημικό πρόβλημα» που αφορά στην «σύλληψη και τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων».

Επαναλαμβάνοντας το αίτημα για την απελευθέρωση του Καβαλά, το οποίο είχε διατυπώσει για πρώτη φορά το 2019, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δήλωσε ότι η καταδίκη του πρέπει να θεωρηθεί «άκυρη». Σε δήλωσή του, το δικαστήριο ανέφερε ότι η Τουρκία είχε παραβιάσει πολλά από τα θεμελιώδη δικαιώματα του Καβάλα.

Οι παραβιάσεις «αποκάλυψαν επίσης διαρθρωτικές ελλείψεις που έπληξαν τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του δικαστικού σώματος και οι οποίες ενδέχεται να διευκόλυναν την άσκηση άμεσης ή έμμεσης επιρροής από την εκτελεστική εξουσία σε ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, ιδίως σε υποθέσεις με ευαίσθητη πολιτική διάσταση», πρόσθεσε το δικαστήριο που έχει έδρα τη Γαλλία.

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ομάδες της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν έχει μετατρέψει τη δικαστική εξουσία σε όπλο για να στοχεύει επικριτές και αντιπάλους, μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες στην εξουσία.

Η τουρκική κυβέρνηση πάντως υποστηρίζει ότι το δικαστικό σύστημα είναι αμερόληπτο και ανεξάρτητο. Ο Ερντογάν έχει απορρίψει τις προηγούμενες αποφάσεις του δικαστηρίου, δηλώνοντας ότι η Τουρκία δεν θα «αναγνωρίσει όσους δεν αναγνωρίζουν τα δικαστήριά μας».