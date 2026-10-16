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Ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή του κατά τη δεκαετία του 1980.

Οι αρχές δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν τη δολοφονία με εγκληματικές οργανώσεις, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Το βαρέλι ήρθε στο φως λόγω της υποχώρησης της στάθμης του νερού στη λίμνη, η οποία προκλήθηκε από την έντονη ξηρασία των τελευταίων ετών.

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Έπειτα από έρευνα ετών, η αστυνομία στη Νεβάδα ταυτοποίησε τα λείψανα ενός ατόμου που βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε ένα σκουριασμένο βαρέλι, κοντά στο Λας Βέγκας.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον άνδρα ως Έντοαρντ «Μπάντι» Λελμπούρινα Τζάκσον.

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Εντοπίστηκε τον Μάιο του 2022, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Το σκουριασμένο βαρέλι ήρθε στο φως στη λίμνη Μιντ καθώς η στάθμη του νερού υποχώρησε εξαιτίας μιας σφοδρής ξηρασίας.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας (Las Vegas Metropolitan Police Department), τα λείψανα παρέμεναν αταυτοποίητα μέχρι πρόσφατα, οπότε οι ερευνητές εντόπισαν την οικογένειά του μέσω ανάλυσης DNA.

Ο Ρόμπερτ Πράις, αστυνομικός του τμήματος ανθρωποκτονιών, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον θάνατο με κάποια γνωστή εγκληματική οργάνωση, παρά τις εικασίες της κοινής γνώμης περί εμπλοκής της μαφίας. «Σε αυτό το στάδιο της έρευνάς μας, δεν διαθέτουμε πληροφορίες που να στηρίζουν τέτοιες θεωρίες», ανέφερε ο Πράις.

Όπως δήλωσε σύμφωνα με το BBC, ο Τζάκσον εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή του αφού δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, προσθέτοντας ότι πιθανότατα βρισκόταν στα «μέσα με τέλη της πέμπτης δεκαετίας της ζωής του» (ηλικίας 55-59 ετών περίπου) όταν πέθανε. Καταγόταν από το Αρκάνσας, αλλά ήταν γνωστό ότι ταξίδευε συχνά στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε ζήσει στο παρελθόν στην Καλιφόρνια και τη Γιούτα.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες του Τζάκσον.

Βρέθηκε με ένα τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Η σφαίρα που τον σκότωσε δεν έχει εντοπιστεί, δήλωσε ο Πράις σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι, πέρα ​​από τα ρούχα που φορούσε, δεν βρέθηκε τίποτα άλλο μέσα στο βαρέλι.

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Στο παρελθόν είχε συλληφθεί στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα. Ο Πράις συμπλήρωσε ότι ο άνδρας δεν είχε γνωστούς δεσμούς με το Λας Βέγκας, ενώ δεν είχε δηλωθεί ποτέ η εξαφάνισή του.

Οι συγγενείς του στο Άρκανσο δήλωσαν στην αστυνομία ότι ήταν γνωστό πως μετακινείτο συχνά. «Ταξίδευε σε όλη τη χώρα. Εμφανιζόταν όποτε του ερχόταν», εξήγησε ο Πράις.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, καθώς και για τα κίνητρα της δολοφονίας.

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Ο Τζάκσον δεν ήταν γνωστό ότι ασχολούνταν με τον τζόγο, ανέφερε ο Πράις, προσθέτοντας ότι ίσως είναι δύσκολο να εντοπιστούν άτομα από το περιβάλλον του που βρίσκονται ακόμη στη ζωή.

Η λίμνη Μιντ, η μεγαλύτερη δεξαμενή νερού στις ΗΠΑ, παρέχει πόσιμο νερό σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους, από το Λας Βέγκας έως το Λος Άντζελες. Η αστυνομία είχε προειδοποιήσει παλαιότερα ότι, καθώς η στάθμη της λίμνης υποχωρεί λόγω της ξηρασίας, είναι πιθανό να βρεθούν και άλλες σοροί.

Έχουν εντοπιστεί ήδη τρεις ακόμη σοροί, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές. Δύο από αυτούς τους θανάτους αποδίδονται σε πνιγμό, ενώ τα αίτια του τρίτου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ταυτοποίηση των λειψάνων, η αστυνομία δημιούργησε μια τρισδιάστατη (3D) αναπαράσταση του κρανίου του θύματος.

Η στάθμη της λίμνης Μιντ μειώνεται συνεχώς από το 2000. Τα τελευταία χρόνια η ξηρασία έχει ενταθεί, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση.

Οι ξηρασίες επιδεινώνονται τα τελευταία χρόνια, φαινόμενο που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Ο παρατεταμένος καύσωνας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έχει προκαλέσει πτώση της στάθμης του νερού σε ποτάμια και λίμνες αρκετών χωρών, οδηγώντας σε απροσδόκητες ανακαλύψεις.

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Στην Ουγγαρία, νωρίτερα φέτος, ανασύρθηκαν από τον Δούναβη, στη Βουδαπέστη, οι σοροί δύο Γερμανών στρατιωτών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μαζί με τα λείψανα βρέθηκε και μια μοτοσικλέτα της Βέρμαχτ (του γερμανικού στρατού), η οποία διατηρούνταν σε αρκετά καλή κατάσταση.

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Πρόσφατα, στον Δούναβη εντοπίστηκαν και άλλα κατάλοιπα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ των οποίων το σκαρί ενός διαλυμένου πλοίου κοντά στο Πράχοβο της Σερβίας.