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Ένα επτάχρονο παιδί και ένας ακόμη εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση με μακρύκαννο πυροβόλο όπλο.

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός εντός του σχολικού συγκροτήματος, έχοντας δεχθεί πυρά από πολίτη που τον ακολούθησε κατά την είσοδό του στο κτίριο.

Το FBI συνδράμει τις τοπικές αρχές στην έρευνα, ενώ όλα τα σχολεία της περιφέρειας παραμένουν κλειστά για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.

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Τρία παιδιά ηλικία 5,8 και 11 ετών κι ένας δάσκαλος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση 16χρονου ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της πόλης Μπεντ στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Ο έφηβος ένοπλος βρέθηκε επίσης νεκρός μέσα στην σχολική μονάδα ενώ ένα 7χρονο παιδί και ένας ακόμη 54χρονος εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η τραγωδία στο Silver Rail Elementary School αποτελεί το 36ο περιστατικό πυροβολισμών σε σχολικούς χώρους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ από την αρχή του 2026.

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Στο δημοτικό σχολείο σήμανε συναγερμός όταν η αστυνομία έλαβε κατεπείγουσες κλήσεις για επίθεση ενόπλου. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν το σχολικό συγκρότημα.

Ακολούθως ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε νεκρός ενώ όπως ανέφερε η αστηνομία ένας κάτοικος που «είδε τον ύποπτο» να μπαίνει στο σχολείο με μακρύκκανο όπλο, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη περίπου στη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα) όταν σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρχηγού της Αστυνομίας, Μάικ Κραντς, ο δράστης ήταν ένας 16χρονος κάτοικος της πόλης, ο οποίος έφερε μακρύκαννο πυροβόλο όπλο. Ο ανήλικος πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες του σχολείου για να παραβιάσει την είσοδο και στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί μέσα στο κτίριο.

BREAKING: Law enforcement sources tell Fox News there are fatalities following a shooting at an Oregon elementary school, with children among the victims rushed to the hospital. Police say the suspected shooter was killed inside Silver Rail Elementary School in Bend, but investigators have not confirmed who fired the fatal shot. Authorities say it could have been a bystander. Hundreds of first responders are on scene as officers move room to room, evacuating the building and checking for additional victims. At least two people have been transported to a hospital, but their conditions remain unknown. Fox News’ @CColemanFoxNews reports on the developing investigation. Follow the developing story: https://t.co/pNWa8nk67V — Fox News (@FoxNews) October 15, 2026

Paramedics seen staging at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon amid reported active shooter situation. https://t.co/9KnGY4LIEv — Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 15, 2026

Ο κάτοικος που κυνήγησε και εξουδετέρωσε τον δράστη

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Κάποια στιγμή, ένας πολίτης που είδε τον 16χρονο να εισέρχεται ένοπλος στο σχολείο και τον ακολούθησε, τον καταδιώξε μέσα στο σχολείο και τον πυροβόλησε θανάσιμα, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τις επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, που καταγράφει τις πρώτες στιγμές της επίθεσης, ακούγεται : «Φαίνεται ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί, πιθανότατα πυροβολήθηκε από έναν πατέρα στο σχολείο».

Η ταυτότητα όμως του άνδρα που τον καταδιώξε και τον σκότωσε δεν έχει ανακοινωθεί.

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Επίσης, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητα του 16χρονου, ούτε έχει διευκρινίσει εάν είχε κάποια σχέση με το σχολείο και δεν υπάρχει καμία εκτίμηση προς το παρόν για τα κίνητρά της επίθεσης.

Σημειώνεται πως στην έρευνα για το περιστατικό συμμετέχει και το FBI, με τον διευθυντή του, Κας Πατέλ, να επιβεβαιώνει μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες βρίσκονται στο σημείο και συνδράμουν τις τοπικές Αρχές. «Θα θέσουμε στη διάθεσή τους όλους τους πόρους που χρειάζονται», ανέφερε ο Πατέλ.

Σοκαρισμένες και οι τοπικές αρχές

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Στο μεταξύ, αμέσως μόλις έφθασε η αστυνομία στο σχολείο, το σχολείο αποκλείστηκε, μαθητές και μέλη του προσωπικού απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις ενώ γονείς που είχαν πλημμυρίσει τον χώρο γύρω από αυτό μεταφεέρθηκαν στην εκκλησία Journey Church, όπου αργότερα έφτασαν σχολικά λεωφορεία μεταφέροντας μαθητές και εργαζομένους.

A 5-year-old, 8-year-old, 11-year-old and one teacher were killed in the shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon on Thursday, authorities said in a press conference. Two other victims, a 7-year-old and a 54-year-old teacher were taken to a hospital with injuries. Officers responded to the scene three minutes after a person in a vehicle called 911 to report being shot at multiple times. Moments later, authorities reported that a community member shot and killed the suspect, after seeing them enter the school. https://t.co/qGxwIUGmBJ — CBS News (@CBSNews) October 16, 2026

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, εξήρε τη στάση του πολίτη που αντιμετώπισε τον δράστη, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι «παρενέβη για να αποτρέψει την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών».

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Αναφέρθηκε μάλιστ και στη δική της επίσκεψη στο Silver Rail Elementary School πριν από περίπου έναν χρόνο. «Θυμάμαι τη χαρά και τον ενθουσιασμό εκείνων των γονέων κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας», είπε, προσθέτοντας: «Γι’ αυτό σήμερα είμαι απολύτως συντετριμμένη και οι καρδιές μας θα παραμείνουν ραγισμένες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

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Ο επικεφαλής της σχολικής περιφέρειας Bend-La Pine, Στίβεν Κουκ, δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του κατά τη συνέντευξη Τύπου. Ευχαρίστησε τους εργαζομένους του σχολείου που, όπως είπε, «βοήθησαν τους μαθητές μας και προστάτευσαν τα παιδιά μας σήμερα», περιγράφοντας το σοκ που έχει προκαλέσει η τραγωδία στην τοπική κοινωνία. «Είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που ακούς ότι συμβαίνουν σε άλλα μέρη και προσεύχεσαι να μη συμβούν ποτέ εδώ. Και όμως, σήμερα συνέβη εδώ», δήλωσε.

Επίσης, όπως είπε, επόμενες ημέρες θα διατεθούν ειδικοί σύμβουλοι ψυχολογικής υποστήριξης από ολόκληρη την περιοχή για τους μαθητές, τις οικογένειές τους, τους εργαζομένους της σχολικής περιφέρειας και οποιονδήποτε κάτοικο της κοινότητας χρειάζεται βοήθεια.

Ακόμη, όλα σχολεία της περιφέρειας Bend-La Pine θα παραμείνουν κλειστά σήμερα ενώ ακυρώνονται οι προγραμματισμένες σχολικές δραστηριότητες και οι αθλητικές εκδηλώσεις.

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BREAKING: At least four people were killed in a shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon, multiple law enforcement sources told CBS News. The suspect was shot and killed. https://t.co/NOOdnwERXr https://t.co/9gzwcekDkW — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 15, 2026

Δύσκολες στιγμές έξω από το σχολείο

Έξω από το συγκρότημα συγκεντρώθηκαν γονείς και κάτοικοι, περιμένοντας με αγωνία πληροφορίες για την τύχη των παιδιών.

Η Σιέρα Τζόρνταν, η οποία εργάζεται σε επιχείρηση που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το σχολείο, περιέγραψε στο CNN πώς η συνηθισμένη εικόνα των παιδιών που παίζουν και γελούν στο διάλειμμα αντικαταστάθηκε από ασθενοφόρα, περιπολικά και διασώστες.

Όπως ανέφερε, δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της τόσους πολλούς αστυνομικούς συγκεντρωμένους σε ένα σημείο. Μία συνάδελφός της, η οποία περπατούσε έξω από το κατάστημα, άκουσε πυροβολισμούς περίπου στη 1 το μεσημέρι, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό τους.

«Είναι απολύτως σπαρακτικό», δήλωσε η Τζόρνταν.

Ο πρώην δήμαρχος του Μπεντ, Τζεφ Ίγκερ, χαρακτήρισε το μακελειό «αδιανόητο», εξηγώντας ότι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να μετακομίσουν στην πόλη ακριβώς επειδή θεωρείται ασφαλής και διαθέτει σχολεία στα οποία τα παιδιά μπορούν να πηγαίνουν περπατώντας.

«Δεν μπορείς να φανταστείς ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί εδώ», είπε στο CNN, σημειώνοντας ότι το σχολικό συγκρότημα κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια και ότι η σχολική περιφέρεια είχε επενδύσει σημαντικά στην ασφάλειά του.