Οι νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων στο Μαϊάμι, όπου ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμιτρίεφ, με τη συμμετοχή του Τζάρεντ Κούσνερ, διαμόρφωσαν ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε αιφνιδιαστικά σε Κίεβο και Ευρωπαίους αξιωματούχους, προκαλώντας έντονη ανησυχία, καθώς θεωρείται πως ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τις ρωσικές θέσεις και συνοδεύεται από έμμεσες πιέσεις προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να το αποδεχθεί.

Advertisement

Advertisement

Πληροφορίες για ειδικές εξαιρέσεις σε καθεστώς κυρώσεων και παρακάμψεις θεσμικών διαδικασιών εντείνουν τα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της ομάδας γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρωτοβουλία στην ενότητα της Δύσης απέναντι στη Μόσχα.

Σύμφωνα με πολλές πηγές, Αμερικανοί αξιωματούχοι και μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για μια συνάντηση που έγινε στα τέλη Οκτωβρίου, κατά την οποία εκπρόσωποι της μελλοντικής κυβέρνησης Τραμπ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Ντμιτρίεφ —πρόσωπο που βρίσκεται σε αμερικανικές κυρώσεις— για την κατάρτιση ειρηνευτικού πλαισίου.

Ο Ντμιτρίεφ, στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου RDIF, έχει συμμετάσχει σε πολλαπλές φετινές συναντήσεις με τον Γουίτκοφ. Παρά τις κυρώσεις, του επιτράπηκε ειδική είσοδος στις ΗΠΑ για τις επαφές αυτές.

Το σχέδιο των 28 σημείων προκάλεσε σύγχυση σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά διπλωματικά γραφεία και προκάλεσε την αντίδραση της Ουκρανίας, η οποία θεωρεί ότι το περιεχόμενό του γέρνει εμφανώς προς τις ρωσικές αξιώσεις. Ο Ζελένσκι δήλωσε δημόσια ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα ουκρανικά συμφέροντα.

Στο Μαϊάμι βρέθηκε επίσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος ενημερώθηκε για το σχέδιο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του. Το έγγραφο διαβιβάστηκε αρχικά μέσω της Τουρκίας και στη συνέχεια παρουσιάστηκε απευθείας στο Κίεβο.

Η Ουάσινγκτον έχει επισημάνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης, ενώ να παρέχει και οικονομικά κίνητρα σε όλες τις πλευρές. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αναμένει ότι ο Ζελένσκι θα υπογράψει το σχέδιο έως την αργία του Thanksgiving, ενώ έχουν υπάρξει προειδοποιήσεις ότι η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια θα μπορούσε να περιοριστεί εάν το Κίεβο το απορρίψει.