Ένας τεράστιος τόνος βάρους 243 κιλών πωλήθηκε με το ποσό ρεκόρ των 510 εκατομμυρίων γιεν (2,76 εκατομμύρια ευρώ) στην πρώτη δημοπρασία του 2026 στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο.

Ο πλειοδότης για τον πολυπόθητο τόνο στην πρωινή δημοπρασία της Δευτέρας ήταν η εταιρεία Kiyomura Corp., της οποίας ο ιδιοκτήτης, Kιγιόσι Kιμούρα, διευθύνει την δημοφιλή αλυσίδα Sushi Zanmai. Ο Kιμούρα, ο οποίος έχει κερδίσει πολλές φορές την ετήσια δημοπρασία στο παρελθόν, έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ των 334 εκατομμυρίων γιεν (1.8 εκατομμύρια ευρώ) που είχε σημειώσει το 2019.

Ο Kιμούρα δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι ήλπιζε να πληρώσει λίγο λιγότερα, αλλά «η τιμή ανέβηκε κατακόρυφα πριν το καταλάβεις».

Η δημοπρασία ξεκίνησε με το χτύπημα του κουδουνιού και η αίθουσα γέμισε με ψάρια με κομμένες ουρές, ώστε οι πλειοδότες να μπορούν να εξετάσουν λεπτομέρειες του κρέατος, όπως το χρώμα, την υφή και το λίπος, ενώ περιδιάβαιναν τις σειρές των τόνων.

Το πανακριβό ψάρι αλιεύθηκε στα ανοικτά των ακτών της Ομά, στη βόρεια Ιαπωνία, μια περιοχή που είναι ευρέως γνωστή για την παραγωγή μερικών από τους καλύτερους τόνους της χώρας.

«Είναι εν μέρει για καλή τύχη», είπε ο Κιμούρα. «Αλλά όταν βλέπω έναν όμορφο τόνο, δεν μπορώ να αντισταθώ… Δεν τον έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά πρέπει να είναι νόστιμος».

Εκατοντάδες τόνοι πωλούνται καθημερινά στην πρωινή δημοπρασία, αλλά οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες από το συνηθισμένο για τον τόνο της Ομά, ειδικά στην εορταστική δημοπρασία της Πρωτοχρονιάς.

Ο τεράστιος τόνος μεταφέρθηκε στην έδρα της Sushizanmai, στη συνέχεια τεμαχίστηκε και διανεμήθηκε στα εστιατόρια της αλυσίδας σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τα πιάτα με τόνο θα πωλούνται στους πελάτες στην συνήθη τιμή τους, είπε ο Κιμούρα.

Λόγω της δημοτικότητας του τόνου για σούσι και σασίμι, ο ερυθρός τόνος του Ειρηνικού ήταν στο παρελθόν ένα απειλούμενο είδος λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπεραλίευσης, αλλά τα αποθέματά του ανακάμπτουν χάρη στις προσπάθειες διατήρησης.