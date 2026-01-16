Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής διακοπή ηλεκτροδότησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς κοντά σε κεντρικό σταθμό της ιαπωνικής πρωτεύουσας. Το συμβάν σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες.

Η East Japan Railway (JR East) ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία στις γραμμές Yamanote και Keihin-Tohoku ανεστάλη πλήρως και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς να δοθεί άμεση εκτίμηση για τον χρόνο επαναλειτουργίας των δρομολογίων.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιαπωνίας, NHK, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί (τοπική ώρα) στις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις κοντά στον σταθμό Tamachi, όπου διέρχονται και οι δύο γραμμές. Όπως μεταδόθηκε, οι φλόγες προήλθαν από μετασχηματιστή, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε σχεδόν πλήρως υπό έλεγχο περίπου μισή ώρα αργότερα.

Την ίδια στιγμή, τηλεοπτικά πλάνα του δικτύου NTV κατέγραψαν επιβάτες να εγκαταλείπουν συρμό της γραμμής Keihin-Tohoku, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί μεταξύ σταθμών. Η αποβίβαση έγινε πεζή πάνω στις γραμμές, στο πλαίσιο οργανωμένης εκκένωσης, με τη συνδρομή πυροσβεστών και προσωπικού του σιδηροδρόμου.

Η γραμμή Yamanote, η οποία εξυπηρετεί ορισμένους από τους πλέον πολυσύχναστους σταθμούς του Τόκιο, περιλαμβάνει και τον Shinjuku Station, από όπου διέρχονται περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Από την πλευρά της, η Keihin-Tohoku συνδέει μεγάλα αστικά κέντρα, όπως το Τόκιο και τη Γιοκοχάμα.

Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις, συνωστισμό και ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης.