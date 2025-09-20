Στην 5η θέση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο Τόκιο στον ακοντισμό τερμάτισε η Ελίνα Τζένγκο. Η Ελληνίδα αθλήτρια μπήκε αρκετά δυνατά στον αγώνα και με ρίψη στα 62,72 μέτρα εξασφάλισε από νωρίς μία καλή θέση στην κατάταξη.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς η Τζένγκο δεν βρήκε την βολή που ήθελε για να μπει στο βάθρο. Στην δεύτερη προσπάθεια έκανε 61,45 μέτρα, στην τρίτη προσπάθεια 58,38μ. ενώ σε καμία από τις δύο τελευταίες προσπάθειες δεν κατάφερε να ξεπεράσει την πρώτη της ρίψη.

Advertisement

Advertisement

Η Ελληνίδα αθλήτρια εμφανίστηκε «θυμωμένη» στις δηλώσεις της, αλλά και «ευλογημένη» που κατάφερε να φτάσει για πρώτη φορά στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Μάλιστα, τα 62,72 μέτρα που σημείωσε ήταν μία από τις πιο σημαντικές επιτυχίες στην καριέρα της και μία από τις σημαντικότερες που έχει καταγράψει Ελληνίδα αθλήτρια στο αγώνισμα του ακοντισμού, εδώ και πολλά χρόνια.

Λίγο αργότερα, στην έκτη βολή, η Σιετίνα (Λετονία) πέτυχε 64,64 μ. και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση με νέο ατομικό ρεκόρ. Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στη Λιτλ με το 63,58 μέτρα, με την Τζούλις Ανγκούλο (Εκουαδόρ) να βρίσκεται στην κορυφή με το 65,12 μ.