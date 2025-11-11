Ποινή φυλάκισης από 828 έως 2.352 χρόνια για τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αλλά και απαγόρευση της λειτουργίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) ζητεί ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης.

Ο εισαγγελέας Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε το κατηγορητήριο, το οποίο αποτελείται από 3.900 σελίδες και περιλαμβάνει 402 υπόπτους. Ζητεί την παραπάνω ποινή για 142 αδικήματα για τον Ιμάμογλου, ο οποίος κατηγορείται ως ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, η εφημερίδα Sözcü αναφέρει ότι η γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ενημέρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών για το αίτημά της για την απαγόρευση της λειτουργίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος βάσει του άρθρου 69 του Συντάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιμάμογλου βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του.

Ο Οζγκούρ Τσελίκ, επικεφαλής του CHP στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε στο X ότι η κατηγορία ήταν «ανοησία» και «ντροπιαστική», προσθέτοντας ότι στόχος της ήταν να καταστρέψει τις ελπίδες του Ιμαμόγλου να γίνει πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο δήμος της Κωνσταντινούπολης και οι δικηγόροι του Ιμαμογλού δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Στην κοινοποίησή της προς το Εφετείο, με την οποία ζητούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο διάλυσης του CHP, η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι το κόμμα χρηματοδοτούνταν με παράνομα κεφάλαια και ότι οι συναλλαγές του συνιστούσαν «απαγορευμένες πράξεις».