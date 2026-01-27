Σάλος έχει προκληθεί στην Τουρκία μετά τη σύλληψη μιας νοσοκόμας, επειδή έπλεξε τα μαλλιά της – κίνηση που οι αρχές θεώρησαν προπαγάνδα υπέρ των Κούρδων και του PKK.

Στην Τουρκία αναπτύσσεται ένα μαζικό κίνημα γυναικών που πλέκουν τα μαλλιά τους σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις γυναίκες πολεμίστριες των Κούρδων στη βόρεια Συρία, μετά τα βίντεο που δείχνουν τζιχαντιστές να κόβουν τις πλεξούδες γυναικών.

Στο κίνημα συμμετέχουν γνωστά πρόσωπα από διάφορους κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους, υπογραμμίζοντας την ευρύτερη αντίδραση της τουρκικής κοινωνίας και τη στήριξη στη γυναικεία αντίσταση.