Η Τουρκία αποφάσισε να απαγορεύσει σε ισραηλινά πλοία να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της και σε τουρκικά πλοία να χρησιμοποιούν ισραηλινά λιμάνια, καθώς και να επιβάλει περιορισμούς σε κάποια αεροσκάφη που έμπαιναν στον τουρκικό εναέριο χώρο, είπε την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν- με τουρκική διπλωματική πηγή να δίνει αργότερα διευκρινίσεις.

«Τα σχόλια του υπουργού αναφέρονται σε επίσημες ισραηλινές πτήσεις που μεταφέρουν όπλα ή πυρομαχικά στο Ισραήλ. Αυτό δεν ισχύει για τις τράνζιτ εμπορικές πτήσεις» ανέφερε τουρκική διπλωματική πηγή, σύμφωνα με το Reuters.

O Φιντάν δεν παρουσίασε πολλές λεπτομέρειες κατά τα σχόλιά του στην τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου συνοψίζονταν τα βήματα στα οποία είχε προβεί ήδη κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα ή στα οποία άρχιζε να προβαίνει.

«Διακόψαμε πλήρως το εμπόριό μας με το Ισραήλ, έχουμε κλείσει τα λιμάνια μας στα ισραηλινά πλοία και δεν επιτρέπουμε σε τουρκικά πλοία να πάνε σε ισραηλινά λιμάνια» είπε ο Φιντάν σε συνεδρίαση της εθνοσυνέλευσης, προσθέτοντας πως «δεν επιτρέπουμε σε πλοία μεταφοράς κοντέινερ με όπλα και πυρομαχικά προς το Ισραήλ να μπουν στα λιμάνια μας και σε αεροπλάνα να μπουν στον εναέριο χώρο μας» πρόσθεσε, χωρίς επιπλέον λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Reuters