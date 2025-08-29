Τη διακοπή όλων των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ ανακοίνωσε η Τουρκία την Παρασκευή.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του διακόπτει κάθε μορφή εμπορίου, απαγορεύει στα τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροσκάφη.



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε για «την πιο καθαρή απόδειξη κράτους – τρομοκράτη», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

«Το Ισραήλ διαπράττει εδώ και δύο χρόνια το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα, αγνοώντας τις βασικές ανθρώπινες αξίες μπροστά στα μάτια του κόσμου», δήλωσε ο Φιντάν.

Πρόσθεσε ότι η αντίσταση των Παλαιστινίων ενάντια στο Ισραήλ θα «αλλάξει την πορεία της ιστορίας, θα γίνει σύμβολο για τους καταπιεσμένους και θα κλονίσει τα θεμέλια μιας παρακμάζουσας τάξης».

Ο Φιντάν απέρριψε οποιαδήποτε πρόταση που περιλαμβάνει την εκτόπιση των Παλαιστινίων από τη Γάζα, τονίζοντας: «Ανεξάρτητα από το ποιος την προτείνει, μια τέτοια πρόταση είναι άκυρη για εμάς».

Ο Τούρκος υπουργός καταδίκασε επίσης τις ενέργειες του Ισραήλ εκτός της Γάζας, αναφέροντας τις επιθέσεις στο Λίβανο, την Υεμένη, τη Συρία και το Ιράν ως «το σαφέστερο σημάδι μιας νοοτροπίας τρομοκρατικής πολιτείας που αψηφά τη διεθνή τάξη».

Η Τουρκία έχει επικρίνει σφοδρά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και την κατηγορεί για γενοκτονία στην παλαιστινιακή ενκλάβη, κατηγορία που το Ισραήλ αρνείται. Η Άγκυρα έχει διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, έχει ζητήσει τη λήψη διεθνών μέτρων εναντίον του και έχει καλέσει τις παγκόσμιες δυνάμεις να σταματήσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι τουρκικές λιμενικές αρχές είχαν επίσης αρχίσει να απαιτούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να παρέχουν επιστολές που να δηλώνουν ότι τα πλοία δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με προορισμό τη χώρα της Εγγύς Ανατολής.

Μια πηγή ανέφερε επίσης ότι τα πλοία με τουρκική σημαία θα απαγορεύεται να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια.

«Έχουμε διακόψει εντελώς το εμπόριο με το Ισραήλ, έχουμε κλείσει τα λιμάνια μας στα ισραηλινά πλοία και δεν επιτρέπουμε στα τουρκικά πλοία να πηγαίνουν στα λιμάνια του Ισραήλ», δήλωσε ο Φιντάν σε έκτακτη κοινοβουλευτική συνεδρίαση για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

«Δεν επιτρέπουμε σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ να εισέρχονται στα λιμάνια μας, ούτε σε αεροπλάνα να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν σχολίασε αμέσως τις δηλώσεις του.

