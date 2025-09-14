Για «αβάσιμες και αλαζονικές δηλώσεις των ελληνικών Αρχών» κάνει λόγο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του σχετικά με την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Η Άγκυρα αντιδρά στην ανάρτηση του υπουργού Αμυνας Νίκου Δένδια στο Χ, με αφορμή την επέτειο της Εθνικής Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.



Με ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, δίχως να αναφέρεται ονομαστικά στον υπουργό Αμυνας, αφενός μιλάει για αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις και αφετέρου καλεί τις ελληνικές Αρχές «να αποφύγουν την υιοθέτηση εσωτερικών πολιτικών κινήτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και αλαζονικές δηλώσεις των ελληνικών Αρχών με το πρόσχημα της λεγόμενης επετείου των αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα προσπαθούσε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Καλούμε τις ελληνικές Αρχές να απέχουν από ενέργειες που υπαγορεύονται από εσωτερικά πολιτικά κίνητρα και από πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία εχθρότητας μεταξύ των δύο χωρών.»

Regarding Certain Events Held and Statements Made on 14 September 2025 in Greece https://t.co/kEooUmrix1 pic.twitter.com/ECaKc7j7ny — Turkish MFA (@MFATurkiye) September 14, 2025