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Τα δυστυχήματα συνέβησαν στις πόλεις Ιζουμισάνο και Ιζουμιότσου όταν τα βαριά άρματα ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια απότομων ελιγμών με μεγάλη ταχύτητα.

Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν συμμετέχοντες που προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ισορροπία των οχημάτων κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ.

Η ιαπωνική αστυνομία διενεργεί έρευνες για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι ανατροπές των ξύλινων αρμάτων.

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 16 τραυματίστηκαν το Σάββατο (10/10) στην περιφέρεια της Οσάκα στην Ιαπωνία, όταν παραδοσιακά ξύλινα άρματα ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια τοπικών εκδηλώσεων.

Τραγωδία στην Οσάκα

Τα τραγικά συμβάντα σημειώθηκαν στις πόλεις Ιζουμισάνο και Ιζουμιότσου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Asahi Shimbun. Τα συγκεκριμένα άρματα, τα οποία ονομάζονται «danjiri», σύρονται με μεγάλη ταχύτητα από ομάδες συμμετεχόντων στους δρόμους, οι οποίοι επιχειρούν επικίνδυνους ελιγμούς και απότομες στροφές ακόμη και σε στενά σοκάκια.

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Το πρώτο δυστύχημα έλαβε χώρα γύρω στις 11:00 το πρωί (τοπική ώρα) στην Ιζουμισάνο, όταν ένα ογκώδες άρμα ανατράπηκε στη διασταύρωση Ναγκάτακι, εγκλωβίζοντας από κάτω αρκετούς παρευρισκόμενους.

Αμέσως κλήθηκαν οι διασώστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν έναν 51χρονο άνδρα και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Άλλοι επτά άνδρες, ηλικίας από περίπου 10 έως 59 ετών, τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία. Δύο από αυτούς φέρονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

The fatal accidents today at Danjiri festivals in Osaka were quite frightening: a lot of Japanese users are questioning why this tradition continues. This is not the first time people have been seriously hurt or died in such festivals. https://t.co/2MJCe3LNEB — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) October 10, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 51χρονος βρισκόταν στο εξωτερικό μέρος του άρματος και είχε αναλάβει να βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας του.

Το δυστύχημα έγινε την ώρα που οι συμμετέχοντες επιχειρούσαν μια απότομη δεξιά στροφή με μεγάλη ταχύτητα. Το άρμα φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο πλάι.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 13:20, σημειώθηκε ακόμη ένα θανατηφόρο περιστατικό, αυτή τη φορά στην πόλη Ιζουμιότσου. Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για ανατροπή ξύλινου άρματος στη διασταύρωση Μιγιαμάτσι.

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Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 48χρονος άνδρας, κάτοικος της πόλης Ιζούμι, ο οποίος επίσης βρισκόταν στο εξωτερικό μέρος του άρματος και προσπαθούσε να το κρατήσει σε ισορροπία.

Ακόμη εννέα άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους. Και σε αυτή την περίπτωση, το άρμα ανατράπηκε την ώρα που επιχειρούσε να στρίψει δεξιά με μεγάλη ταχύτητα.

Τα φεστιβάλ Danjiri είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ιαπωνία και κυρίως στην περιοχή της Οσάκα. Στις εκδηλώσεις αυτές, μεγάλες ομάδες ανθρώπων τραβούν με σχοινιά τεράστια, διακοσμημένα ξύλινα άρματα, που μπορεί να ζυγίζουν αρκετούς τόνους.

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🚨🇯🇵 2 people are dead and 16 injured after two traditional festival floats overturned at separate events in Osaka, Japan, on 10/10 Both accidents happened during sharp turns. Police are investigating A centuries-old tradition turns deadly 🇯🇵 https://t.co/ILzYE0Tlfd — McKensit II (@McKensitII) October 10, 2026

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του φεστιβάλ είναι ο ελιγμός «yarimawashi». Οι συμμετέχοντες προσπαθούν να στρίψουν τα βαριά άρματα σε γωνία 90 μοιρών, χωρίς να μειώσουν σημαντικά την ταχύτητά τους.

Η διαδικασία απαιτεί πολύ καλό συντονισμό, καθώς ένα λάθος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του άρματος. Σύμφωνα με τις αρχές, στα δύο δυστυχήματα δεν τραυματίστηκε κανένας θεατής. Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει πώς ακριβώς συνέβησαν οι δύο ανατροπές.

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