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Πάνω από 20 άτομα τραυματίστηκαν μετά από ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε την κεντρική Ιαπωνία, σπάζοντας τις βιτρίνες των καταστημάτων και αναγκάζοντας τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα κτίρια, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τις αρχές.

Ο σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών σημειώθηκε στις 01:04 το πρωί τοπική ώρα την Κυριακή (18:00 το Σάββατο, ώρα Ελλάδας) σε βάθος περίπου 40 χλμ. στη δυτική επαρχία Σιζουόκα, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

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Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις νομαρχίες Αϊτσι και Σιζουόκα, σύμφωνα με δηλώσεις των αρχών που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Επηρεάστηκε μια εκτεταμένη περιοχή κοντά στη νομαρχία Αϊτσι, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Χαμαμάτσου, των αρχαίων πρωτευουσών Κιότο και Νάρα, καθώς και των νομαρχιών Γιαμανάσι, όπου βρίσκεται το όρος Φούτζι, και Γκίφου.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, ανέφερε το Kyodo.

Ο σεισμός δεν έγινε αισθητός στο Τόκιο, το οποίο βρίσκεται μακριά από το επίκεντρο.

Η ιαπωνική τηλεόραση έδειξε σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και θραύσματα γυαλιού διάσπαρτα στους δρόμους. Σε ένα βιβλιοπωλείο είχαν συσσωρευτεί σωροί βιβλίων που είχαν πέσει από τα ράφια.

Μερικοί από τους τραυματίες είχαν πέσει στις σκάλες καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

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Προειδοποιήσεις για μετασεισμούς



Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε τον κόσμο να είναι έτοιμος για πιθανούς ισχυρούς σεισμούς την επόμενη εβδομάδα, ειδικά τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες.

«Παρακαλούμε να είστε σε εγρήγορση για κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και τις πιθανές επιπτώσεις από τις βροχοπτώσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Αγιατάκα Εμπίτα.

Ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί καμία εμφανής αλλαγή στην Κοιλάδα Νανκάι, μια υποθαλάσσια τάφρο όπου συναντώνται δύο μεγάλες τεκτονικές πλάκες κάτω από τμήματα της Ιαπωνίας, όπου, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσε να συμβεί ένας μεγασεισμός.

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Πηγή: Al Jazeera

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