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Το θύμα βρέθηκε νεκρό σε ξενοδοχείο στις 3 Οκτωβρίου, με τις αρχές να αποδίδουν τον θάνατο σε ασφυξία από στραγγαλισμό.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις δηλώνουν ότι συνεργάζονται πλήρως με τις ιαπωνικές αρχές για τη διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, οδηγώντας την ιαπωνική κυβέρνηση να ζητήσει αυστηρότερα μέτρα πειθαρχίας από τον αμερικανικό στρατό.

Μετά τη σύλληψη, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στο αμερικανικό προσωπικό και ξεκίνησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συμπεριφορά των στρατιωτών στην τοπική κοινότητα.

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Ιάπωνες εισαγγελείς απαγγέλλουν κατηγορίες σε έναν πεζοναύτη των ΗΠΑ για την υποψία δολοφονίας και ληστείας μιας γυναίκας στην Οκινάουα στις αρχές του μήνα, όπως αναφέρουν πολλά ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει νέα κύμα οργής για τη συμπεριφορά των αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα.



Ο υποδεκανέας Ντέβιν Τζέικομπ Μπάλαρντ, ένας 20χρονος πεζοναύτης που υπηρετεί στην III Εκστρατευτική Δύναμη Πεζοναυτών στη βάση Φουτένμα, κατηγορείται ότι σκότωσε μια γυναίκα στραγγαλίζοντάς την με ένα καλώδιο τηλεφώνου σε ένα ξενοδοχείο στη Νάχα, την πρωτεύουσα της Οκινάουα, και ότι έκλεψε το σακίδιό της, το οποίο περιείχε ένα πορτοφόλι, όπως ανέφεραν την Κυριακή ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Η Άννα Γιάγκι, 39 ετών, βρέθηκε αναίσθητη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της και κηρύχθηκε νεκρή επί τόπου το πρωί της 3ης Οκτωβρίου, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως η αστυνομία της Οκινάουα στο CNN, προσθέτοντας ότι η αιτία θανάτου ήταν η ασφυξία. Ο Μπάλαρντ συνελήφθη λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, ενώ περιφερόταν στην πόλη, σύμφωνα με την αστυνομία.

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Devin Jacob Ballard, 20, a U.S. Marine Lance Corporal has been accused of killing Anna Yagi, 39, in a hotel in Naha on Oct. 3, and taking her ​wallet and backpack. The murder has triggered outrage and renewed anti-U.S. base sentiment in Okinawa, Japan.🇺🇸🇯🇵 https://t.co/00Zs7SZ5Ha — 惣電通・停波・アホカ・ハングレー＠THE LORDS OF THE RINGS 🍉 (@FuckTokyo2021) October 6, 2026

Το CNN προσπαθεί να εξακριβώσει ποιος είναι ο νομικός εκπρόσωπος του Μπάλαρντ. Οι εισαγγελείς δεν έχουν αποκαλύψει αν ο ύποπτος έχει παραδεχτεί ή αρνηθεί τις κατηγορίες, σύμφωνα με το NHK. Η αστυνομία της Οκινάουα είχε προηγουμένως δηλώσει στο CNN ότι ο Μπάλαρντ αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ένας εκπρόσωπος της III Ναυτικής Εκστρατευτικής Δύναμης δήλωσε στο CNN ότι ο αμερικανικός στρατός αναγνωρίζει «τη σοβαρότητα των κατηγοριών και θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις ιαπωνικές αρχές στην εν εξελίξει έρευνά τους, καθώς προχωρά η νομική διαδικασία».

Η οικογένεια της Γιάγκι ανέφερε σε δήλωσή της ότι «ελπίζει ο πραγματικός ένοχος να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του και να επανορθώσει».

«Η ζωή της Γιάγκι έληξε πρόωρα, στην νεαρή ηλικία των 39 ετών», πρόσθεσαν.

US Marine arrested in Japan over alleged murder of a Japanese woman in Okinawa. 20-year-old Lance Corporal Devin Jacob Ballard, stationed at Marine Corps Air Station Futenma, was arrested over the alleged robbery and murder of 39-year-old Japanese woman Anna Yagi, whose body was found at a hotel in Naha. Japan’s Defence Minister Shinjiro Koizumi condemned the incident as "utterly inexcusable" and said crimes involving US military personnel cause significant anxiety in the local community. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi described the crime as a "brutal and heinous" robbery and murder. She said she had urged the US to "enforce stricter discipline" of its personnel. Okinawa is home to several US military bases and tens of thousands of American troops. Advertisement October 4, 2026

Ιαπωνία: Η σύλληψη πυροδοτεί διαμαρτυρίες και έντονες αντιδράσεις



Η υπόθεση εναντίον του Μπάλαρντ είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά καταγγελιών εναντίον αμερικανικού προσωπικού στην Οκινάουα, όπου εδώ και καιρό επικρατεί οργή και γίνονται διαμαρτυρίες για την αμερικανική παρουσία στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Στην Οκινάουα βρίσκονται αρκετές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και διαμένουν περίπου 30.000 Αμερικανοί στρατιώτες μαζί με τις οικογένειές τους.

Η σύλληψη του Μπάλαρντ προκάλεσε τοπικές διαμαρτυρίες και καταδίκη από πολιτικούς και ηγέτες της Ιαπωνίας, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, η οποία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της «διαμαρτυρήθηκε έντονα» στις ΗΠΑ και ζήτησε «αυστηρή πειθαρχία μεταξύ του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και ολοκληρωμένα μέτρα για την πρόληψη της επανάληψης εγκλημάτων και ατυχημάτων».

Ο κυβερνήτης της Οκινάουα, Γκέντα Κότζα, δήλωσε ότι η φερόμενη δολοφονία «δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το να συμπεράνουμε ότι οι προσπάθειες του αμερικανικού στρατού για τη διατήρηση της πειθαρχίας, την εκπαίδευση του προσωπικού και άλλα παρόμοια μέτρα είναι εντελώς αναποτελεσματικές».

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Μετά τη σύλληψη του Μπάλαρντ, τα αμερικανικά στρατεύματα στο νησί τέθηκαν υπό απαγόρευση κυκλοφορίας διάρκειας ενός μήνα και υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν εκπαίδευση σχετικά με «τα πρότυπα, την πειθαρχία και τις ευθύνες μας ως μέλη της κοινότητας της Οκινάουα».

Πέρυσι, ο υποδεκανέας των Αμερικανών Πεζοναυτών Τζαμέλ Κλέιτον, 22 ετών, καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για στραγγαλισμό και σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας γυναίκας στην Οκινάουα. Το 2024, ο 25χρονος Μπρένον Ρ. Ε. Ουάσινγκτον, μέλος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για την απαγωγή και τον βιασμό μιας ανήλικης κοπέλας.



Το 2016, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ζητώντας τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Οκινάουα, μετά τη δολοφονία μιας ντόπιας γυναίκας από έναν πολιτικό υπάλληλο που υπηρετούσε στην αμερικανική αεροπορική βάση Καδένα.

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