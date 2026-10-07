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Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε από Γερμανούς ερευνητές μέσω διαδικτυακού ψευδωνύμου και συνδέθηκε με επίθεση σε γερμανική εταιρεία logistics τον Σεπτέμβριο του 2024.

Μετά από αίτημα των γερμανικών αρχών, το Ανώτατο Δικαστήριο του Τόκιο ενέκρινε την έκδοσή του και ο άνδρας μεταφέρθηκε σε γερμανική φυλακή.

Η ομάδα Qilin παραμένει ενεργή διεθνώς, καθώς η σύλληψη του υπόπτου δεν οδήγησε μέχρι στιγμής στη διάλυση του δικτύου της.

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Οι ιαπωνικές αρχές συνέλαβαν στην Οσάκα έναν 28χρονο Ρώσο, ο οποίος φέρεται να αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας ransomware Qilin, μίας ομάδα κυβερνοεγκληματιών, η οποία εξαπολύει επιθέσεις κρυπτογραφώντας αρχεία και ζητώντας λύτρα από τα θύματά της.

Στη συνέχεια τον παρέδωσαν στις γερμανικές αρχές.

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Ο άνδρας είχε ταξιδέψει στην Ιαπωνία για διακοπές, όμως πλέον κρατείται σε γερμανική φυλακή. Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ, χαρακτήρισε τη σύλληψη «ιστορική επιτυχία» κατά της ρωσικής ομάδας χάκερ, σχολιάζοντας μάλιστα ότι «αντί για σούσι, τώρα τρώει σάντουιτς με τυρί σε μια γερμανική φυλακή».

‼️ BREAKING: Japan has handed Germany a 28-year-old Russian suspected of being a core member of the Qilin ransomware gang, after detaining him in late May while he was on a trip to Osaka.



He was extradited on Oct. 2 with Tokyo High Court approval and is suspected of extorting… pic.twitter.com/WHS28iHeXD October 6, 2026

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης του κρατιδίου, Μπέντζαμιν Λίμπαχ, οι Γερμανοί ερευνητές παρακολουθούσαν επί μήνες τη δραστηριότητα της Qilin και κατάφεραν να συνδέσουν ένα διαδικτυακό ψευδώνυμο με την πραγματική ταυτότητα του υπόπτου. Η γερμανική Bild αναφέρει ότι πρόκειται για τον Βλαντίμιρ Κ. και ότι χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Snake».

Η υπόθεση συνδέεται με κυβερνοεπίθεση σε γερμανική εταιρεία logistics τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι δράστες φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας, κρυπτογράφησαν δεδομένα και ζήτησαν λύτρα περίπου 26 εκατ. γιεν σε Bitcoin, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 165.000 δολάρια.

Μετά το αίτημα έκδοσης από τη Γερμανία, το Ανώτατο Δικαστήριο του Τόκιο ενέκρινε την παράδοση του 28χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε γερμανική φυλακή στις 2 Οκτωβρίου. Δεν έχει καταδικαστεί και εξακολουθεί να θεωρείται ύποπτος.

🔎 „Snake“ soll nach Deutschland ausgeliefert worden sein.

Der 28-Jährige gilt laut vorliegendem BILD-Material als Qilin-Verdächtiger.

Eine unabhängige Bestätigung der Auslieferung und seiner mutmaßlichen Führungsrolle steht aus.



🛡️ Warum jetzt? Anlass ist der vorliegende… pic.twitter.com/Oc4aa28UwS Advertisement October 7, 2026

Η δράση της Qilin

Η Qilin αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες ομάδες διεθνώς. Σύμφωνα με στοιχεία της Black Kite, συνδέθηκε δημόσια με 1.358 θύματα το 2026, έναντι 250 την προηγούμενη χρονιά. Η GuidePoint Security έχει επίσης καταγράψει ιδιαίτερα υψηλή δραστηριότητα της ομάδας, ενώ η Check Point την κατέταξε στην κορυφή ως προς τον όγκο επιθέσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η σύλληψη ενός βασικού στελέχους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Qilin έχει σταματήσει να λειτουργεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κατάσχεση της υποδομής της ή διάλυση του δικτύου συνεργατών της.

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