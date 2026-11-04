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Το φαινόμενο ενισχύθηκε μετά την πανδημία και την αύξηση του τουρισμού, οδηγώντας σε δεκάδες συλλήψεις από τις ιαπωνικές αρχές.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του 1956 τιμωρεί μόνο τις γυναίκες που προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες, πυροδοτώντας συζητήσεις για την επιβολή ποινών και στους πελάτες.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ποινικοποίηση των πελατών ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για τις γυναίκες, καθιστώντας τις συναλλαγές πιο επικίνδυνες.

Κοινωνικές οργανώσεις τονίζουν ότι η νομοθετική αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται από κρατική στήριξη, στέγαση και κοινωνικές παροχές για τις ευάλωτες γυναίκες.

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Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Ιαπωνία η αύξηση της πορνείας στον δρόμο, ιδιαίτερα στην περιοχή Καμπούκιτσο του Τόκιο, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της πόλης. Πίσω από τις φωτεινές επιγραφές και τα πολυσύχναστα καταστήματα, όλο και περισσότερες γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, εκτιθέμενες σε κινδύνους κακοποίησης και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Το φαινόμενο, γνωστό με τον ιαπωνικό όρο tachinbo, που περιγράφει τις γυναίκες οι οποίες στέκονται στον δρόμο αναζητώντας πελάτες, έχει ενισχυθεί μετά τη χαλάρωση των περιορισμών της πανδημίας, αλλά και την αύξηση του διεθνούς τουρισμού.

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Ενδεικτικό της έκτασης του προβλήματος είναι ότι πέρυσι η αστυνομία συνέλαβε 112 γυναίκες με την υποψία της παράνομης προσέλκυσης πελατών κοντά σε γνωστό πάρκο της περιοχής. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με στοιχεία για τις συλλήψεις στο Καμπούκιτσο, βρίσκονταν και εννέα ανήλικες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η παρουσία ξένων πελατών, οι οποίοι ενημερώνονται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσω των social media και χρησιμοποιούν εφαρμογές μετάφρασης για να επικοινωνούν απευθείας με τις γυναίκες.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ιαπωνία, που χρονολογείται από το 1956, προβλέπει κυρώσεις για όσους προσφέρουν συγκεκριμένες σεξουαλικές υπηρεσίες σε δημόσιους χώρους, όχι όμως για τους άνδρες που τις αγοράζουν. Αυτό έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για την τροποποίηση της νομοθεσίας, με βουλευτές και οργανώσεις να ζητούν την επιβολή ποινών και στους πελάτες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, επιτροπή ειδικών του υπουργείου Δικαιοσύνης χαρακτήρισε την ισχύουσα νομοθεσία «ανισόρροπη», ζητώντας να εξεταστεί η θέσπιση αντίστοιχων περιορισμών για αγοραστές και πωλητές.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την προσέγγιση. Εκπρόσωποι της Human Rights Watch προειδοποιούν ότι η ποινικοποίηση των πελατών ενδέχεται να οδηγήσει τις συναλλαγές στην παρανομία, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις γυναίκες.

Παράλληλα, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή επισημαίνουν ότι πολλές γυναίκες προέρχονται από δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα και αντιμετωπίζουν οικονομικές ή ψυχολογικές δυσκολίες. Όπως τονίζουν, η αλλαγή της νομοθεσίας δεν αρκεί χωρίς ουσιαστική κρατική στήριξη, πρόσβαση σε στέγαση και κοινωνικές παροχές.

Με πληροφορίες από: theguardian.com