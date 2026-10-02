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Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (29/9) στο βόρειο τμήμα της νομαρχίας Χοκάιντο, στην Ιαπωνία, όταν μια μεγάλη αρκούδα πετάχτηκε στον δρόμο και επιτέθηκε σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία της Νομαρχίας Χοκάιντο, η σκηνή καταγράφεται από την κάμερα του ταμπλό. Η αρκούδα εμφανίζεται μαζί με το μικρό της στον δρόμο, αναγκάζοντας τον οδηγό να σταματήσει απότομα το όχημά του.

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🇯🇵 Dashcam footage captures bear slamming against car in Japan



Footage from a passenger car in Japan's northern Hokkaido Prefecture shows it being attacked by a brown bear as what is believed to be its cub looks on. The incident took place on 29 September after the car slowed… pic.twitter.com/huR82JWsu8 — AFP News Agency (@AFP) October 2, 2026

Η αρκούδα χτυπάει αρκετές φορές με δύναμη το καπό του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια εξαφανίζεται μαζί με το μικρό της μέσα στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιαπωνίας NHK, εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ένα άτομο στο αυτοκίνητο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα του συμβάντος.

Οι Aρχές επισημαίνουν στους κατοίκους και τους οδηγούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται αρκούδες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αποφεύγουν να πλησιάζουν τα άγρια ζώα.