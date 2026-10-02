Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (29/9) στο βόρειο τμήμα της νομαρχίας Χοκάιντο, στην Ιαπωνία, όταν μια μεγάλη αρκούδα πετάχτηκε στον δρόμο και επιτέθηκε σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία της Νομαρχίας Χοκάιντο, η σκηνή καταγράφεται από την κάμερα του ταμπλό. Η αρκούδα εμφανίζεται μαζί με το μικρό της στον δρόμο, αναγκάζοντας τον οδηγό να σταματήσει απότομα το όχημά του.

Advertisement
Advertisement

Η αρκούδα χτυπάει αρκετές φορές με δύναμη το καπό του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια εξαφανίζεται μαζί με το μικρό της μέσα στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιαπωνίας NHK, εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ένα άτομο στο αυτοκίνητο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα του συμβάντος.

Οι Aρχές επισημαίνουν στους κατοίκους και τους οδηγούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται αρκούδες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αποφεύγουν να πλησιάζουν τα άγρια ζώα.

Κολοράντο: Αρκούδα επισκέφθηκε ιταλικό εστιατόριο για να δοκιμάσει αυθεντικές γεύσεις – Δείτε βίντεο