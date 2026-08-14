Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απρόσμενη «επισκέπτρια» έκανε την εμφάνισή της στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο Sant Ambroeus στο Άσπεν του Κολοράντο, καθώς μια μαύρη αρκούδα μπήκε στον χώρο, προκαλώντας έκπληξη.

Το Άσπεν βρίσκεται σε περιοχή που αποτελεί φυσικό βιότοπο για τις μαύρες αρκούδες, οι οποίες συχνά πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν η διαθέσιμη φυσική τροφή είναι περιορισμένη.

Advertisement

Advertisement

Η αρκούδα μπήκε στο εστιατόριο από πλαϊνή είσοδο, σε χρονικό διάστημα που το κατάστημα ήταν κλειστό και δεν υπήρχαν πελάτες. Το ζώο περιπλανήθηκε στον χώρο, περνώντας ανάμεσα αλλά και πάνω από τα τραπέζια, εξερευνώντας το εσωτερικό του εστιατορίου.

Η «επίσκεψη» της αρκούδας διήρκεσε λίγα λεπτά. Τελικά, ένας υπάλληλος κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια προς την έξοδο, με αποτέλεσμα το ζώο να απομακρυνθεί από το εστιατόριο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.