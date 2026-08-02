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Ο οδηγός της εκδρομής κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.

Οι αρκούδες προσεγγίζουν τα ποτάμια κατά την περίοδο μετανάστευσης των σολομών για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα αποθέματα λίπους για τον χειμώνα.

Οι τουριστικές εκδρομές στην περιοχή ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των επισκεπτών και την αποφυγή ενόχλησης της άγριας πανίδας.

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Στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται έζησαν οι επιβάτες ενός τουριστικού αλιευτικού σκάφους στην Αλάσκα, όταν μια θηλυκή αρκούδα γκρίζλι εμφανίστηκε ξαφνικά στις όχθες του ποταμού και πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επίδειξη των κυνηγετικών της ικανοτήτων. Μπροστά στα μάτια των τουριστών, το μεγαλόσωμο ζώο εντόπισε έναν σολομό που κολυμπούσε στα ρηχά και τον άρπαξε με μία μόνο κίνηση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον οδηγό αλιευτικών εκδρομών Κάρτερ Μπράουν, ο οποίος συνέχισε να κινηματογραφεί την αρκούδα καθώς εκείνη απολάμβανε το θήραμά της, ενώ οι επιβάτες παρακολουθούσαν εντυπωσιασμένοι τη σκηνή.

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«Οι πελάτες μου έμειναν με το στόμα ανοιχτό», δήλωσε ο Μπράουν, περιγράφοντας την έκπληξη όσων βρέθηκαν τόσο κοντά σε ένα από τα πιο εμβληματικά άγρια ζώα της Βόρειας Αμερικής.

🐻 A grizzly bear went fishing right beside an Alaskan charter boat



The mother bear approached the boat, spotted a salmon in the water and snatched it just a few feet away from stunned tourists.



Fishing guide Carter Brown kept filming as if nothing unusual was happening. “My… https://t.co/YVK12pZSeY pic.twitter.com/R4A65KzOsi August 1, 2026

Η συνάντηση, αν και εντυπωσιακή, δεν θεωρείται ασυνήθιστη για την Αλάσκα. Κατά την εποχή της μετανάστευσης των σολομών, όταν τα ψάρια επιστρέφουν στα ποτάμια για να γεννήσουν, οι γκρίζλι συγκεντρώνονται στις ίδιες περιοχές για να εκμεταλλευτούν την άφθονη τροφή. Πρόκειται για μια κρίσιμη περίοδο, καθώς οι αρκούδες χρειάζεται να συγκεντρώσουν μεγάλα αποθέματα λίπους που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Για τον λόγο αυτό, δεν είναι σπάνιο τουριστικά σκάφη, ψαράδες και άγρια ζώα να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Ωστόσο, οι εκδρομές πραγματοποιούνται με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται η ενόχληση των ζώων και να διασφαλίζεται η προστασία τόσο των επισκεπτών όσο και της άγριας πανίδας.

Το βίντεο με την αρκούδα να πιάνει τον σολομό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και υπενθυμίζοντας τη μοναδική σχέση που διατηρεί η Αλάσκα με την άγρια φύση, όπου οι επισκέπτες μπορούν να γίνουν μάρτυρες εντυπωσιακών σκηνών στο φυσικό περιβάλλον των ζώων, πάντα με σεβασμό και από ασφαλή απόσταση.