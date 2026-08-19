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Τραγικό θάνατο βρήκε μια 29χρονη κατασκηνώτρια στην οροσειρά Αλτάι της Ρωσίας, όταν μια αρκούδα επιτέθηκε στη σκηνή όπου βρισκόταν, την έσυρε στο δάσος και τη σκότωσε. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο κατασκήνωσης στο χωριό Αρτιμπάς, στη νότια Σιβηρία, σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται τις ρωσικές Αρχές.

Η γυναίκα, από το Νοβοσιμπίρσκ, βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, όταν η αρκούδα επιτέθηκε, εκείνος και άλλοι κατασκηνωτές προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή της, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

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Το άγριο ζώο επιτέθηκε στη σκηνή και στη συνέχεια παρέσυρε την 29χρονη προς το δάσος, όπου της επιτέθηκε θανάσιμα.

Οι τουρίστες που δέχθηκαν την επίθεση από την αρκούδα ενδέχεται να έκαναν ένα μοιραίο λάθος κατά τη στήσιμο της σκηνής τους. Είναι πιθανό όλα τα τρόφιμά τους να βρίσκονταν μέσα στη σκηνή και στα σακίδια τους, κάτι που θα μπορούσε να προσελκύσει την αρκούδα, εξήγησε ο εκπαιδευτής επιβίωσης Ολέγκ Τάιγκα, μιλώντας στο ΤASS.

Συναγερμός στην περιοχή

Μετά το θανατηφόρο περιστατικό, οι Αρχές εξετάζουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας στην περιοχή, μεταξύ άλλων και την επιβολή νυχτερινών περιορισμών στην κυκλοφορία.

Το Αρτιμπάς βρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχει έντονη παρουσία αρκούδων, με τα άγρια ζώα να πλησιάζουν ολοένα συχνότερα κατοικημένες και τουριστικές περιοχές. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν προειδοποιήσει τους τουρίστες για τον κίνδυνο που εγκυμονεί η παρουσία των ζώων.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι κατασκηνώνουν σε περιοχές της Ρωσίας όπου υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα αρκούδων.

Η Ρωσία, φιλοξενεί πολλές καφέ αρκούδες και πολικές αρκούδες. Οι άνθρωποι δέχονται συχνά επιθέσεις από αρκούδες αν και οι θάνατοι είναι σχετικά σπάνιοι.