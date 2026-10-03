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Η απόφαση της 36χρονης δημάρχου να λάβει άδεια μητρότητας πυροδότησε έντονο δημόσιο διάλογο στην Ιαπωνία σχετικά με τα καθήκοντα των εκλεγμένων αξιωματούχων.

Ενώ η Καουάτα δέχθηκε κριτική για την απουσία της από το αξίωμα, πολλοί υποστήριξαν την πρωτοβουλία της ως ένα θετικό παράδειγμα για τις γυναίκες στην πολιτική.

Λόγω έλλειψης σχετικού νομικού πλαισίου για τους αιρετούς, η ίδια μετέφερε προσωρινά τις αρμοδιότητές της στον αναπληρωτή δήμαρχο, συνεχίζοντας παράλληλα την εξ αποστάσεως εργασία.

Η δήμαρχος στοχεύει να αξιοποιήσει την προσωπική της εμπειρία ως μητέρα για την προώθηση πολιτικών που αφορούν τους γονείς και τα παιδιά.

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Η Σόκο Καουάτα, η πρώτη δήμαρχος στην Ιαπωνία που έλαβε άδεια μητρότητας, συμπεριλήφθηκε από το περιοδικό TIME στη λίστα με τα 100 των πιο γρήγρορα ανερχόμενων επιδραστικών «αστέρων» παγκοσμίως.

Η διάκριση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η 36χρονη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, στις 15 Σεπτεμβρίου.

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Νωρίτερα φέτος, η Καουάτα —δήμαρχος της πόλης Γιαβάτα στον νομό Κιότο— βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εθνικής συζήτησης σχετικά με το αν οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι θα πρέπει να απέχουν από τα καθήκοντά τους λόγω τοκετού και λοχείας.

Η απόφασή της να λάβει άδεια μητρότητας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις —από υποστήριξη έως έντονη κριτική— σε μια χώρα που πασχίζει να αυξήσει τα ποσοστά γεννητικότητας.

Ορισμένοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει το BBC, σχολίασαν ότι η ανατροφή ενός παιδιού είναι δύσκολη υπόθεση και ότι η Καουάτα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Κάποιος υποστήριξε ότι η ιαπωνική κοινωνία έχει αποτύχει να σχεδιάσει συστήματα που να λαμβάνουν υπόψη την εγκυμοσύνη. Ένας άλλος ανέφερε ότι η Καουάτα δίνει ένα υπέροχο παράδειγμα, θέτοντας την οικογένεια σε προτεραιότητα και διευκολύνοντας την είσοδο άλλων γυναικών στην πολιτική.

Shoko Kawata, the 36-year-old Japanese mayor who made waves at home and abroad earlier this year when she announced she would take maternity leave, was named to Time magazine's list of Most Influential Rising Stars. 👉 https://t.co/iFcj6vYZOg pic.twitter.com/0jz6VFJBId — The Japan Times (@japantimes) October 2, 2026

Ωστόσο, οι επικριτές της υποστήριξαν ότι η απομάκρυνση από τα δημόσια καθήκοντα συνιστά «ανεύθυνη» στάση και ότι, αν η Καουάτα επιθυμούσε να μείνει έγκυος, «θα έπρεπε να το είχε κάνει προτού αναλάβει το αξίωμα». Κάποιος σχολίασε ότι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι που επιθυμούν να λάβουν παρατεταμένη άδεια «θα έπρεπε να παραιτούνται».

Άλλοι επέμειναν ότι οι μισθοί θα έπρεπε να περικόπτονται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας.

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC πριν από τη γέννηση του παιδιού της, η Καουάτα απέρριψε τις επικρίσεις, δηλώνοντας με περηφάνια ότι αγαπά τη δουλειά της και πιστεύει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσει παιδί και να δημιουργήσει οικογένεια.

«Αν ασκούσαμε κριτική σε πολιτικούς που λαμβάνουν άδεια μητρότητας, αυτό θα σήμαινε ότι ουσιαστικά αποκλείουμε από τα δημόσια αξιώματα όλες τις γυναίκες ηλικίας 20 έως 40 ετών — γυναίκες δηλαδή που μπορούν να τεκνοποιήσουν», δήλωσε η ίδια.

Αν και η Ιαπωνία προβλέπει άδεια μητρότητας για τους δημοτικούς υπαλλήλους, επί του παρόντος δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο για τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, η Καουάτα συνεργάστηκε με τους συνεργάτες της για την κατάρτιση ενός σχεδίου. Μεταβίβασε τις αρμοδιότητές της στον αναπληρωτή δήμαρχο Σιγκέτο Νόζε για διάστημα 16 εβδομάδων, ενώ παράλληλα εργαζόταν εξ αποστάσεως όποτε αυτό ήταν εφικτό.

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Στις 15 Σεπτεμβρίου, η δήμαρχος Καουάτα ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της. Δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X, ευχαριστώντας όσους τη στήριξαν, και επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να προωθεί ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος σε εθνικό επίπεδο.

«Καθώς έρχομαι αντιμέτωπη με τις αμέτρητες προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον και μαθαίνω τι πραγματικά σημαίνει να είσαι γονέας, θέλω να ενσωματώνω αυτές τις εμπειρίες, σε πραγματικό χρόνο, στις πολιτικές που προωθώ», έγραψε.

«Θέλω να αντιμετωπίσω τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γονείς και τα παιδιά, έχοντας αυτή ακριβώς την οπτική —ως κάποια που τις βιώνει η ίδια— και να αναζητήσουμε μαζί τον δρόμο για το μέλλον».

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