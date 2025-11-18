Φορτηγό που φαίνεται να κουβαλάει κάποιου είδους εμπόρευμα βρίσκεται στον δρόμο χωρίς φρένα και συγκρούεται μετωπικά με μια διερχόμενη Mercedes, σε ένα σφοδρό τροχαίο που καταγράφηκε on camera.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ότι το φορτηγάκι κινείται εκτός ελέγχου ενώ κάμερα μέσα από τη Mercedes καταγράφει όλη τη δραματική σκηνή.

Advertisement

Advertisement

Οι σκηνές που καταγράφονται είναι τρομκατικές.

Truck's brakes fail before crashing head-on with Mercedes pic.twitter.com/HfdJsj8TMM November 16, 2025

Οι οδηγοί, από θαύμα, τραυματίστηκαν μόνο ελαφρά ενώ τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.