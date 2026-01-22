Μια απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε στην Βρετανία, καθώς η αθλήτρια της Λίβερπουλ, Μαρί Χέμπινγκερ, έπεσε θύμα stalking από έναν 42χρονο άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, με τις βρετανικές αρχές να τον καταδικάζουν σε 18μηνη κοινωφελή ποινή, επιβάλλοντάς του μεταξύ άλλων και περιοριστικά μέτρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στον 42χρονο stalker, με το όνομα Μάνγκαλ Νταλάλ, επιβλήθηκε πρόστιμο 114 λίρες για αποζημίωση θύματος και ακόμα 650 λίρες για δικαστικά έξοδα. Ο Νταλάλ παραδέχτηκε πως έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου στην Χέμπινγκερ μέσω Instagram, με τον ίδιο να της στέλνει φωτογραφίες από εσώρουχα, γράφοντάς της πως ήθελε «να της σκίσει το σορτσάκι».

Σε κάποια άλλα μηνύματα της έγραφε πως ήθελε να κάνουν μαζί παιδιά, ενώ δεν δίστασε να της στείλει την διεύθυνση της κατοικίας του, ζητώντας της να τον επισκεφθεί. Η παρενόχληση φαίνεται πως διήρκεσε από τα τέλη Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2025 και είχε σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και τις αθλητικές επιδόσεις της παίκτριας της Λίβερπουλ

Όπως κατέθεσε, ένιωθε φόβο ακόμα και μέσα στο ίδιο της το σπίτι, δυσκολευόταν να κοιμηθεί και τρόμαζε με κάθε θόρυβο. Τα βράδια κοιτούσε συνεχώς πίσω, ενώ πολλές φορές έμπαινε βιαστικά στο σπίτι. Το άγχος επηρέασε την υγεία της, προκαλώντας της μάλιστα έξαρση σε μία δερματική πάθηση που αντιμετώπιζε παλαιότερα, ενώ παραδέχτηκε πως η συγκεκριμένη κατάσταση είχε σοβαρό αντίκτυπο στις επιδόσεις της στις αναμετρήσεις της Λίβερπουλ.

«Αγαπώ τις ημέρες αγώνων, είναι η στιγμή που πρέπει να νιώθω δυνατή και συγκεντρωμένη. Αντ’ αυτού, ένιωθα ανασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο που η διοίκηση των «Reds» αναγκάστηκε να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, με τον υπεύθυνο ασφάλειας της ομάδας να τη συνοδεύει ακόμη και στους εκτός έδρας αγώνες. Παρόλα αυτά, ο Νταλάλ εντοπίστηκε κοντά στον αγωνιστικό χώρο σε εκτός έδρας ματς στο Μάντσεστερ, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση.

Η Χέμπινγκερ μιλώντας σε συνέντευξη της ανέφερε: «Δεν είναι αποδεκτό το ποδόσφαιρο γυναικών να σεξουαλικοποιείται και να αντιμετωπίζεται με ασέβεια. Καμία γυναίκα, όποια κι αν είναι η δουλειά της, δεν πρέπει να ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές».

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο Νταλάλ υποστήριξε πως την περίοδο εκείνη βρισκόταν σε ψυχωσικό επεισόδιο, λόγω διαγνωσμένης ψυχικής νόσου. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε πως η συμπεριφορά του ήταν ξεκάθαρα εκφοβιστική και επικίνδυνη.