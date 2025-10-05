Σε μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social όπου εκφράζει την πεποίθησή του ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα και η επίτευξη εκεχειρίας είναι κοντά προέβη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας μάλιστα και σχετικό χάρτη.

«Μετά τις διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε στην αρχική γραμή απόσυρσης, την οποία δείξαμε και μοιραστήκαμε με τη Χαμάς. Όταν επιβεβαιώσει η Χαμάς, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ άμεσα, η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων θα αρχίσει και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της απόσυρσης, που θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ετών καταστροφής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό και μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε σχετικά σε ανάρτησή του, που συνοδεύεται από χάρτη.

Ο Τραμπ ανέβασε επίσης φωτογραφίες από συγκέντρωση για την επιστροφή των ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου φαίνεται πανό το οποίο γράφει πάνω του «It’s now or never» (ή τώρα ή ποτέ).

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, αλλά και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, αναμένεται ν’ αρχίσουν στην Αίγυπτο τη Δευτέρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα «μέσα στις επόμενες ημέρες».

Σε μία τηλεοπτική δήλωσή του, είπε επίσης, ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, στην οποία, συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, χωρίς να κάνει αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για άλλα ζητήματα.

Χθες το βράδυ, το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν ώστε σήμερα και αύριο να διεξαχθούν συνομιλίες, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters, BBC