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Σε οριακό σημείο φαίνεται να βρίσκεται η σχέση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με ανάλυση των New York Times να εκτιμά πως ίσως να είναι κοντά στην τελική ρήξη.

Η σχέση τους ήταν ανέκαθεν τεταμένη, μα ο Ζελένσκι κατάφερνε να διατηρεί την αμερικανική στήριξη κατά της Ρωσίας, παρά το ότι ο Τραμπ προβάλλει συχνά αυτές που χαρακτηρίζει ως καλές σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ο Τραμπ έχει αποδώσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα στον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας, αν και ειδικοί εκτιμούν πως ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν ασκεί μεγαλύτερη επιρροή. Ο Τραμπ προέβη σε άρση κυρώσεων στις πωλήσεις ρωσικού ντίζελ σε μια κίνηση που ελπίζει ότι θα συμβάλει στη μείωση των τιμών και κήρυξε μονομερώς κατάπαυση πυρός στον ενεργειακό τομέα, ενώ εξέφρασε και επιθυμία για νέο Ουκρανό πρόεδρο.

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Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ξαφνικούς περιορισμούς στη χρήση του Starshield, τη στρατιωτική έκδοση του συστήματος δορυφορικού Ίντερνετ Starlink της SpaceX. Ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της SpaceX, ανέφερε πως μόνο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και εν τέλει ο Τραμπ μπορούν να περιορίσουν τη χρήση του Starshield. Μετά ζήτησε και ο ίδιος νέο πρόεδρο στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως νιώθει προδομένος επειδή ο Τραμπ συμπαρατάχθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο και αψηφώντας τη μονομερή κήρυξη κατάπαυσης πυρός στην ενέργεια από τον Τραμπ, είπε ότι η Ουκρανία θα άρχιζε ξανά τις επιθέσεις σε διυλιστήρια. Ερωτηθείς αν θεωρούσε πως η Ουκρανία «χάνει» τις ΗΠΑ, απάντησε «ναι». Μετά ο Τραμπ είπε στο Newsmax ότι ο Ζελένσκι «δεν είναι ένας καλός τύπος για μας».

Ο Ζελένσκι, ερωτηθείς στο Βέλγιο για το αν χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος για τα προβλήματα του Τραμπ, χαμογέλασε και έκανε μια μεγάλη παύση, λέγοντας λίγο αργότερα «αυτή είναι η απάντησή μου».

Το αν αυτή η αντιπαράθεση συνεχιστεί ή όχι είναι άγνωστο, μα, όπως υπογραμμίζεται στην ανάλυση, αν συνεχιστεί θα βοηθήσει τη Ρωσία και θα πλήξει την κυβέρνηση Τραμπ, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους του Τραμπ. Το χειρότερο σενάριο για την Ουκρανία θα ήταν ο Τραμπ να κόψει τη βοήθεια στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το Κίεβο ελπίζει μια τέτοια ενέργεια να αποφευχθεί ως εξαιρετικά ζημιογόνα από πολιτικής άποψης για τον Τραμπ, που δέχεται εσωκομματικές επικρίσεις για τη στάση του ως προς την Ουκρανία. Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία βασίζεται στις ΗΠΑ για το Starshield, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με εισερχόμενες πυραυλικές επιθέσεις και ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας. Επίσης, βασίζεται στις ΗΠΑ και για αγορές όπλων και ανταλλακτικών (με βοήθεια συμμάχων), μεταξύ των οποίων και οι ιδιαίτερα σημαντικοί πύραυλοι Patriot, για την αντιμετώπιση ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έπληττε πολύ σοβαρά τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες σημειώνουν τελευταία επιτυχίες κατά των Ρώσων στο μέτωπο- αλλά και τις ουκρανικές πόλεις, που δέχονται συνεχείς επιθέσεις από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα θανάτους αμάχων. Οι ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν στήριξη στην Ουκρανία, ωστόσο η αμερικανική πληροφόρηση για τις πυραυλικές επιθέσεις θεωρείται πως δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να αντικατασταθεί- και ειδικά αν η Ουκρανία μείνει χωρίς Patriot, η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται χωρίς αντίσταση.