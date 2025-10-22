Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ , πέταξε με ένα μαχητικό αεροσκάφος F-18 από τη Ναυτική Αεροπορική Βάση Φάλον στη Νεβάδα.



Top GunΝτυμένος με στολή Top Gun, Ο Χέγκσεθ πέταηε στους ουρανούς με το ίδιο μαχητικό αεροσκάφος που χρησιμοποίησε ο Τομ Κρουζ στο Top Gun: Maverick του 2022. Συνοδευόταν από τον Πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Στρατηγού Νταν Κέιν, ο οποίος πέταξε με το δικό του μαχητικό αεροσκάφος F-16.

Ο Χέγκσεθ δημοσίευσε στο X την εμπειρία του, λέγοντας ότι «έκαναν μια βόλτα στην.. επικίνδυνη ζώνη με το TOPGUN».

EXTENDED VERSION: The Chairman and I felt the need for speed with TOPGUN at Naval Air Station Fallon. Incredible Americans! pic.twitter.com/i6O1tjnRyW October 22, 2025