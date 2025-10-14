Ο υπουργός Πολέμου (πρώην υπουργείο Αμυνας) των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ γίορτασε την προφανή μετάθεση των υπέρβαρων στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς του Τέξας στο Σικάγο, των οποίων η φωτογραφία έγινε viral την περασμένη εβδομάδα.

«Τα υψηλά στάνταρντς επέστρεψαν στο Υπουργείο Πολέμου», καυχήθηκε ο πρώην παρουσιαστής του Fox News στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τη Δευτέρα, επισυνάπτοντας μάλιστα ένα άρθρο σχετικά με τους παχύσαρκους στρατιώτες.

Ο Χέγκσεθ έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για τα πρότυπα φυσικής κατάστασης στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, τονίζοντας τον Απρίλιο ότι οι στρατιώτες «πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση, όχι παχύσαρκοι» και λέγοντας σε εκατοντάδες κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες που συγκλήθηκαν στη Βιρτζίνια τον περασμένο μήνα ότι είναι «κουραστικό» να βλέπει «παχύσαρκους στρατιώτες».

Όταν όμως η Εθνοφρουρά του Τέξας έφτασε έξω από το Σικάγο την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση, η φωτογράφος της Associated Press Έριν Χούλι τράβηξε μια φωτογραφία ορισμένων εθνοφρουρών που είχαν εμφανώς τα κιλάκια τους — η οποία σύντομα διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.

Members of the Texas National Guard have arrived in Illinois, according to sources familiar with their whereabouts and video taken of them at an Army Reserve training facility in a Chicago suburb.



Read more: https://t.co/AkmU3diD97 pic.twitter.com/chTjQ1TrFY — ABC News (@ABC) October 7, 2025

Την Κυριακή, το Υπουργείο Άμυνας του Τέξας επιβεβαίωσε ότι είχε αντικαταστήσει «μια μικρή μερίδα» από τα 200 μέλη της Εθνοφρουράς που υπηρετούσαν στο Ιλινόις, αν και αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιοι στρατιώτες, πόσοι και γιατί απομακρύνθηκαν.

Το ομοσπονδιακό Γραφείο της Εθνικής Φρουράς ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι όλοι οι στρατιώτες πρέπει να πληρούν «τα συγκεκριμένα για την υπηρεσία πρότυπα ύψους, βάρους και φυσικής κατάστασης ανά πάσα στιγμή» και ότι τα μέλη που δεν συμμορφώνονται θα αποσύρονται από τις αποστολές και θα επιστρέφουν στις βάσεις τους.

Πηγή: Independent