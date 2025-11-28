Το ένα από τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν από σφαίρες προχθές Τετάρτη, όταν διαπράχθηκε η επίθεση που αποδίδεται σε αφγανό ύποπτο δυο δρόμους από τον Λευκό Οίκο, υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τη Φλόριντα.

«Το κοριτσάκι μου πέρασε τη δόξα», έγραψε στα social media ο Γκάρι Μπέκστρομ, πατέρας της 20χρονης που πέθανε, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του παλεύει με μια «φρικτή τραγωδία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδώσει την συγκεκριμένη επίθεση ως αποτυχία στον έλεγχο της μετανάστευσης της εποχής Μπάιντεν καθώς ο κατηγορούμενος είναι ο 29χρονος Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανβάλ.

