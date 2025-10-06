Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στέλνει Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον, αφού ένα δικαστήριο απέρριψε την προσπάθειά του να αναπτύξει αυτή στο Πόρτλαντ. Η ανάπτυξη παρακάμπτει δικαστική εντολή που εμποδίζει την ανάπτυξη της χρησιμοποιώντας αντ’ αυτού στρατιώτες της Εθνοφρουράς που υπηρετούν ήδη στο Λος Άντζελες.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δεσμεύτηκε να καταθέσει αγωγή κατά της απόφασης, την οποία χαρακτήρισε «καταστροφική κατάχρηση του νόμου», ενώ ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, δήλωσε ότι ο Τραμπ αναδιατάσσει επίσης την Εθνοφρουρά του Τέξας.

Το Πόρτλαντ είναι η τελευταία πόλη με επικεφαλής τους Δημοκρατικούς που στοχοποιείται στο πλαίσιο της προσπάθειας του προέδρου να αντιμετωπίσει αυτό που αποκαλεί «εκτός ελέγχου έγκλημα», εν μέσω διαμαρτυριών για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι 200 ​​μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια είχαν ανακατανεμηθεί στο Πόρτλαντ για να «υποστήριξουν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ και άλλο ομοσπονδιακό προσωπικό που εκτελεί επίσημα καθήκοντα».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ άσκησε τη νόμιμη εξουσία του για να προστατεύσει τα ομοσπονδιακά περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό στο Πόρτλαντ μετά από βίαιες ταραχές και επιθέσεις κατά των αρχών επιβολής του νόμου».

Επιτέθηκε στον Newsom, λέγοντας ότι θα έπρεπε «να σταθεί στο πλευρό των νομοταγών πολιτών αντί των βίαιων εγκληματιών που καταστρέφουν το Πόρτλαντ και πόλεις σε όλη τη χώρα».

Ο δε Πρίτζκερ δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι ο Τραμπ «διατάζει 400 μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας για ανάπτυξη στο Ιλινόις, το Όρεγκον και άλλες τοποθεσίες εντός των Ηνωμένων Πολιτειών». Κάλεσε τον κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, να «αποσύρει αμέσως κάθε υποστήριξη σε αυτήν την απόφαση και να αρνηθεί να πειθαρχίσεει».

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπήρξαν μεγάλες καθημερινές διαμαρτυρίες στο Λος Άντζελες, αφού η πόλη έγινε στόχος αυξημένων επιδρομών της αρμόδιας υπηρεσίας κατά μεταναστών. Ο Τραμπ ανέπτυξε την Εθνοφρουρά της πολιτείας για να καταστείλει τις αναταραχές τον Ιούνιο – μια σημαντική απόφαση, καθώς οι σχετικές αποφάσεις συνήθως αφήνονται στον κυβερνήτη μιας πολιτείας.

Ο Νιούσομ υποστήριξε ότι η χρήση του στρατού στο Λος Άντζελες ήταν περιττή και πυροδότησε εντάσεις. Ο Τραμπ είπε ότι έσωσε την πόλη από το να καεί ολοσχερώς. Είναι τα στρατεύματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στο Λος Άντζελες από αυτήν την ανάπτυξη, τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ ανακατεύθυνε στο Πόρτλαντ.

«Δεν πρόκειται για δημόσια ασφάλεια, πρόκειται για εξουσία. Ο αρχηγός χρησιμοποιεί τον αμερικανικό στρατό ως πολιτικό όπλο εναντίον Αμερικανών πολιτών», δήλωσε ο Νιούσομ, κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι αγνοεί τα δικαστήρια. «Θα πάμε αυτή τη μάχη στο δικαστήριο, αλλά το κοινό δεν μπορεί να μείνει σιωπηλό μπροστά σε μια τέτοια απερίσκεπτη και αυταρχική συμπεριφορά».

Οι διαμαρτυρίες στο Πόρτλαντ και σε άλλες πόλεις για την συνεχή πιεστική δράση κατά της συνεχίζεται και ειδικότερεα αυτή η πόλη έχει προκαλέσει εδώ και καιρό την οργή του Τραμπ για την υποτιθέμενη συγκέντρωση ανθρώπων που οι υποστηρικτές του χαρακτηρίζονται ως Antifa. Σημειώνεται πως ο Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα εκτελεστικό διάταγμα που χαρακτηρίζει την ομάδα, η οποία είναι ένα χαλαρά οργανωμένο κίνημα ακροαριστερών ακτιβιστών, ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση.

Η ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ έγινε μία ημέρα αφότου ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη 300 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στο Σικάγο με παρόμοιο πρόσχημα.

Η πόλη στο Ιλινόις έχει επίσης δει διαμαρτυρίες για την αυξημένη επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης. Το Σάββατο, οι διαμαρτυρίες έγιναν βίαιες, με τις αρχές μετανάστευσης να λένε ότι άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ένοπλης γυναίκας αφού αυτή και άλλοι φέρονται να έριξαν τα αυτοκίνητά τους σε οχήματα επιβολής του νόμου. Η κατάσταση της γυναίκας δεν είναι σαφής, αλλά αξιωματούχοι είπαν ότι οδήγησε μόνη της στο νοσοκομείο.

Οι πολιτειακοί και τοπικοί ηγέτες έχουν καταδικάσει τα σχέδια ανάπτυξης Εθνοφρουάς χαρακτηρίζοντας την κίνηση Τραμπ ως κατάχρηση εξουσίας. Ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζ. Μπ. Πρίτζκερ δήλωσε ότι ο Τραμπ «προσπαθούσε να δημιουργήσει κρίση».

Την Κυριακή, ο κυβερνήτης Πρίτζκερ δήλωσε στο CNN ότι η έγκριση στρατευμάτων θα υποκινήσει διαμαρτυρίες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δημιουργεί μια «ζώνη πολέμου» για να δικαιολογήσει την αντίδραση. «Θέλουν χάος. Θέλουν να δημιουργήσουν ζώνη πολέμου ώστε να μπορέσουν να στείλουν ακόμη περισσότερα στρατεύματα», είπε στον Τζέικ Τάπερ του CNN. «Χρησιμοποιούν κάθε μοχλό που έχουν στη διάθεσή τους για να μας εμποδίσουν να διατηρήσουμε την τάξη».

